УНН Lite
Стрімке зростання цін на квартири в центрі Токіо викликало заклики обмежити іноземну власність

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Токіо стрімко зростають ціни на квартири, що викликало невдоволення громадськості та політичні дебати. Демократична партія народу планує законопроєкт, який обмежить купівлю нерухомості іноземними інвесторами.

Стрімке зростання цін на квартири в центрі Токіо викликало заклики обмежити іноземну власність

Демократична партія народу (DPFP), лідер липневих виборчих перегонів  у Японії, має найближчим часом представити законопроект, що обмежує купівлю нерухомості іноземними інвесторами. Передає УНН із посиланням на CNBC та Reuters.

Деталі

У липні цього року район Чійо́да в Токіо звернувся до Асоціації нерухомості, галузевої групи, з проханням посилити заходи щодо запобігання перепродажу новозбудованих об'єктів нерухомості. Мета полягає в тому, щоб стримати спекулятивні угоди та запобігти надмірному зростанню цін.

Згідно зі звітом Інституту економічних досліджень нерухомості, впродовж минулого року:

Середня ціна на нові квартири в 23 муніципалітетах у центрі столиці острівної азійської країни досягла 111,81 мільйона єн (близько 760 000 доларів США).

Але ще кращий показник ринку - медіанна ціна. За цим аспектом йшлося про вартість на рівні 89,4 мільйона єн, - це на 9% більше, ніж роком раніше.

Зараз у Японії зросатє певне невдоволення з боку громадськості поточною тенденцією на ринку нерухомості. 

На суспільну думку впливає рівень доходів жителів Японії, поточний стан економіки у цій країні.

Рівень доходів залишається низьким порівняно з кількома розвиненими країнами. Наприклад, у 2024 році Японія посіла 25 місце з 34 членів Організації економічного співробітництва та розвитку, ранжованих за паритетом купівельної спроможності.

За рівнем скоригованої на паритет купівельної спроможності середньої річної заробітної плати - 49 446 доларів США, Японія посідає місце навіть нижче середнього рівня

Але в той же час, у найкращих районах Токіо ціни на нерухомість різко зросли. Цьому сприяли різні фактори. Серед них:

  • зростання витрат на будівництво;
    • витрати на робочу силу;
      • доволі слабка єна (офіційна валюта Японії) і відповідно, - відносно низькі оцінки. Тобто ситуація, яка приваблює іноземних інвесторів.

        Бум міської нерухомості привернув політичну увагу, зокрема, під час нещодавніх виборів до верхньої палати парламенту.

        За повідомленнями місцевих ЗМІ, Демократична партія народу (DPFP), яка здобула значну перемогу на липневих виборах, як очікується, представить новий законопроект.

        Мета - обмежити купівлю нерухомості іноземними інвесторами. Законопроект очікують на осінній позачерговій сесії парламенту Японії.

        Повернемося до району Чійо́да в центрі Токіо

        Невдоволення громадськості тенденцією на японському ринку нерухомості поки зростає, що підтверджують численні звернення.  Люди очікують  запровадження заходів на національному та місцевому рівнях, зокрема щодо питання власності іноземних осіб на нерухомість.

        Одна з центральних пропозицій у суперечці:

        Певні квартири, що беруть участь у проектах реконструкції та інших проектах, згідно зі спеціальним положенням, мають бути "поза можливістю" перепродажу протягом п'яти років з дати передачі.

        Крім того вже є положення, які забороняють багаторазові покупки однієї й тієї ж нерухомості під одним і тим самим ім'ям.

        Люди, які хочуть жити в районі, можуть більше не мати змоги цього робити: якщо спекулятивні купівлі-продажі збільшаться;якщо ще більше зростуть ціни 

        - зауважив директор Асоціації нерухомості Масаші Номура агентству Reuters.

        У той же час, є данні, що індустрія нерухомості у Токіо процвітає:

        П'ять великих компаній, включаючи Mitsui Fudosan та Mitsubishi Estate, отримали рекордні прибутки за попередній фінансовий рік.

        Тож чи будуть адміністративні вказівки ефективно стримувати ціни?

        Обговорення влади з мешканцями центрального району Токіо продовжується. Але в той же час, є справедливі зауваження з приводу ризику порушення прав власності. 

        Тепер очікувати обмеженя у стилі "Японія понад усе"?

        Є думка, що у Японії повертають популярність чиновники, які шукають можливість проводити популістські зміни.

        Наприклад, "Сансейто", правопопулістська партія, яка проводить кампанію на антиімміграційній платформі "Японія понад усе". Партія також готує власну пропозицію щодо обмеження придбання землі іноземними громадянами, але у Сансейто ще не визначили терміни подання цієї пропозиції.

        Тим часом правляча коаліція не має більшості в обох палатах парламенту Японії. Отже позиції опозиційних партій стають дедалі важливішими для формування результатів законодавчих рішень.

        Насправді, відокремити іноземну власність від ширших дебатів щодо іноземного населення Японії, доволі важко, вважає Тобіас Гарріс, засновник консалтингової фірми з питань політичних ризиків Japan Foresight. 

        Щодо пропозицій Сансейто, він каже наступне:

        У своїй риториці партія наголошує .. на економічній безпеці, натякаючи на небезпеку, яку становлять деякі іноземці, що купують нерухомість

        - каже представник Japan Foresight.

        Наразі данні про іноземні покупки нерухомості у Японії не "знаходиться на поверхні".

        Обсяг іноземних покупок важко визначити, оскільки Японія не публікує офіційних статистичних даних про національність покупців

        Але є піврічне дослідження Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, опубліковане в березні 2025 року. У 3-х районах Токіо:

        1. Чійода.
          1. Сібуя.
            1. Мінато

              За висновком дослідження, в кожному з перелічених вище районів, від 20% до 40% нових квартир зазвичай продаються іноземним покупцям.

              Втім внутрішні інвестори та мешканці також купують нерухомість. Тобто насправді іноземці - лише один з факторів зростання цін

              - зазначив Макото Сакума, старший дослідник японського аналітичного центру NLI Research Institute.

              Але Сансейто посилила свою риторику щодо іноземців та іноземного капіталу після того, як минулого року здобула три місця в нижній палаті, пише CNBC.

              Нагадаємо

              Літні продажі житлової нерухомості у США показали найнижчі темпи зростання за 10 років.

              Ігор Тележніков

