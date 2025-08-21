Стремительный рост цен на квартиры в центре Токио вызвал призывы ограничить иностранную собственность

Народно-демократическая партия (НДП), лидер июльской избирательной гонки в Японии, должна в ближайшее время представить законопроект, ограничивающий покупку недвижимости иностранными инвесторами. Передает УНН со ссылкой на CNBC и Reuters.

В июле этого года район Тиёда в Токио обратился к Ассоциации недвижимости, отраслевой группе, с просьбой усилить меры по предотвращению перепродажи новопостроенных объектов недвижимости. Цель состоит в том, чтобы сдержать спекулятивные сделки и предотвратить чрезмерный рост цен.

Согласно отчету Института экономических исследований недвижимости, в течение прошлого года:

Средняя цена на новые квартиры в 23 муниципалитетах в центре столицы островной азиатской страны достигла 111,81 миллиона иен (около 760 000 долларов США).

Но еще лучший показатель рынка – медианная цена. По этому аспекту речь шла о стоимости на уровне 89,4 миллиона иен – это на 9% больше, чем годом ранее.

Сейчас в Японии растет определенное недовольство со стороны общественности текущей тенденцией на рынке недвижимости.

На общественное мнение влияет уровень доходов жителей Японии, текущее состояние экономики в этой стране.

Уровень доходов остается низким по сравнению с несколькими развитыми странами. Например, в 2024 году Япония заняла 25 место из 34 членов Организации экономического сотрудничества и развития, ранжированных по паритету покупательной способности.

По уровню скорректированной на паритет покупательной способности средней годовой заработной платы – 49 446 долларов США, Япония занимает место даже ниже среднего уровня

Но в то же время, в лучших районах Токио цены на недвижимость резко выросли. Этому способствовали различные факторы. Среди них:

рост затрат на строительство;

затраты на рабочую силу;

довольно слабая иена (официальная валюта Японии) и соответственно, - относительно низкие оценки. То есть ситуация, которая привлекает иностранных инвесторов.

Бум городской недвижимости привлек политическое внимание, в частности, во время недавних выборов в верхнюю палату парламента.

По сообщениям местных СМИ, Народно-демократическая партия (НДП), одержавшая значительную победу на июльских выборах, как ожидается, представит новый законопроект.

Цель – ограничить покупку недвижимости иностранными инвесторами. Законопроект ожидают на осенней внеочередной сессии парламента Японии.

Вернемся к району Тиёда в центре Токио

Недовольство общественности тенденцией на японском рынке недвижимости пока растет, что подтверждают многочисленные обращения. Люди ожидают введения мер на национальном и местном уровнях, в частности по вопросу собственности иностранных лиц на недвижимость.

Одно из центральных предложений в споре:

Определенные квартиры, участвующие в проектах реконструкции и других проектах, согласно специальному положению, должны быть "вне возможности" перепродажи в течение пяти лет с даты передачи.

Кроме того, уже есть положения, запрещающие многократные покупки одной и той же недвижимости под одним и тем же именем.

Люди, которые хотят жить в районе, могут больше не иметь возможности этого делать: если спекулятивные купли-продажи увеличатся; если еще больше вырастут цены - отметил директор Ассоциации недвижимости Масаши Номура агентству Reuters.

В то же время, есть данные, что индустрия недвижимости в Токио процветает:

Пять крупных компаний, включая Mitsui Fudosan и Mitsubishi Estate, получили рекордные прибыли за предыдущий финансовый год.

Так будут ли административные указания эффективно сдерживать цены?

Обсуждение властей с жителями центрального района Токио продолжается. Но в то же время, есть справедливые замечания по поводу риска нарушения прав собственности.

Теперь ожидать ограничения в стиле "Япония превыше всего"?

Есть мнение, что в Японии возвращают популярность чиновники, которые ищут возможность проводить популистские изменения.

Например, "Сансейто", правопопулистская партия, которая проводит кампанию на антииммиграционной платформе "Япония превыше всего". Партия также готовит собственное предложение по ограничению приобретения земли иностранными гражданами, но в Сансейто еще не определили сроки подачи этого предложения.

Тем временем правящая коалиция не имеет большинства в обеих палатах парламента Японии. Следовательно, позиции оппозиционных партий становятся все более важными для формирования результатов законодательных решений.

На самом деле, отделить иностранную собственность от более широких дебатов относительно иностранного населения Японии, довольно трудно, считает Тобиас Харрис, основатель консалтинговой фирмы по вопросам политических рисков Japan Foresight.

Относительно предложений Сансейто, он говорит следующее:

В своей риторике партия делает акцент .. на экономической безопасности, намекая на опасность, которую представляют некоторые иностранцы, покупающие недвижимость - говорит представитель Japan Foresight.

Сейчас данные об иностранных покупках недвижимости в Японии не "находятся на поверхности".

Объем иностранных покупок трудно определить, поскольку Япония не публикует официальных статистических данных о национальности покупателей

Но есть полугодовое исследование Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, опубликованное в марте 2025 года. В 3-х районах Токио:

Тиёда. Сибуя. Минато

По заключению исследования, в каждом из перечисленных выше районов, от 20% до 40% новых квартир обычно продаются иностранным покупателям.

Впрочем, внутренние инвесторы и жители также покупают недвижимость. То есть на самом деле иностранцы – лишь один из факторов роста цен - отметил Макото Сакума, старший исследователь японского аналитического центра NLI Research Institute.

Но Сансейто усилила свою риторику относительно иностранцев и иностранного капитала после того, как в прошлом году получила три места в нижней палате, пишет CNBC.

