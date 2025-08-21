Стремительный рост цен на квартиры в центре Токио вызвал призывы ограничить иностранную собственность

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 4972 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 8136 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 15052 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 10214 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 17394 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 42797 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 51723 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 54899 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 78756 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 189904 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
46%
746мм
Популярные новости
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствияPhoto21 августа, 05:43 • 8918 просмотра
Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа21 августа, 06:10 • 5770 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 45217 просмотра
Днепропетровская область оказалась под ударом рф дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавшийPhoto21 августа, 07:51 • 6814 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 54075 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 4966 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 15050 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 54149 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 99166 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 189875 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 57339 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 52584 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 52172 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 79769 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 95009 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Вашингтон Пост
Facebook
ЧатГПТ

Стремительный рост цен на квартиры в центре Токио вызвал призывы ограничить иностранную собственность

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Токио стремительно растут цены на квартиры, что вызвало недовольство общественности и политические дебаты. Демократическая партия народа планирует законопроект, который ограничит покупку недвижимости иностранными инвесторами.

Стремительный рост цен на квартиры в центре Токио вызвал призывы ограничить иностранную собственность

Народно-демократическая партия (НДП), лидер июльской избирательной гонки в Японии, должна в ближайшее время представить законопроект, ограничивающий покупку недвижимости иностранными инвесторами. Передает УНН со ссылкой на CNBC и Reuters.

Детали

В июле этого года район Тиёда в Токио обратился к Ассоциации недвижимости, отраслевой группе, с просьбой усилить меры по предотвращению перепродажи новопостроенных объектов недвижимости. Цель состоит в том, чтобы сдержать спекулятивные сделки и предотвратить чрезмерный рост цен.

Согласно отчету Института экономических исследований недвижимости, в течение прошлого года:

Средняя цена на новые квартиры в 23 муниципалитетах в центре столицы островной азиатской страны достигла 111,81 миллиона иен (около 760 000 долларов США).

Но еще лучший показатель рынка – медианная цена. По этому аспекту речь шла о стоимости на уровне 89,4 миллиона иен – это на 9% больше, чем годом ранее.

Сейчас в Японии растет определенное недовольство со стороны общественности текущей тенденцией на рынке недвижимости.

На общественное мнение влияет уровень доходов жителей Японии, текущее состояние экономики в этой стране.

"Чрезмерный" туризм vs доступность жилья: жители самых популярных городов призывают ограничить краткосрочную аренду - FT11.04.25, 16:28 • 12024 просмотра

Уровень доходов остается низким по сравнению с несколькими развитыми странами. Например, в 2024 году Япония заняла 25 место из 34 членов Организации экономического сотрудничества и развития, ранжированных по паритету покупательной способности.

По уровню скорректированной на паритет покупательной способности средней годовой заработной платы – 49 446 долларов США, Япония занимает место даже ниже среднего уровня

Но в то же время, в лучших районах Токио цены на недвижимость резко выросли. Этому способствовали различные факторы. Среди них:

  • рост затрат на строительство;
    • затраты на рабочую силу;
      • довольно слабая иена (официальная валюта Японии) и соответственно, - относительно низкие оценки. То есть ситуация, которая привлекает иностранных инвесторов.

        Бум городской недвижимости привлек политическое внимание, в частности, во время недавних выборов в верхнюю палату парламента.

        По сообщениям местных СМИ, Народно-демократическая партия (НДП), одержавшая значительную победу на июльских выборах, как ожидается, представит новый законопроект.

        Цель – ограничить покупку недвижимости иностранными инвесторами. Законопроект ожидают на осенней внеочередной сессии парламента Японии.

        Рынок недвижимости: где покупка жилья обойдется дешевле всего07.07.25, 11:54 • 4032 просмотра

        Вернемся к району Тиёда в центре Токио

        Недовольство общественности тенденцией на японском рынке недвижимости пока растет, что подтверждают многочисленные обращения. Люди ожидают введения мер на национальном и местном уровнях, в частности по вопросу собственности иностранных лиц на недвижимость.

        Одно из центральных предложений в споре:

        Определенные квартиры, участвующие в проектах реконструкции и других проектах, согласно специальному положению, должны быть "вне возможности" перепродажи в течение пяти лет с даты передачи.

        Кроме того, уже есть положения, запрещающие многократные покупки одной и той же недвижимости под одним и тем же именем.

        Люди, которые хотят жить в районе, могут больше не иметь возможности этого делать: если спекулятивные купли-продажи увеличатся; если еще больше вырастут цены

        - отметил директор Ассоциации недвижимости Масаши Номура агентству Reuters.

        В то же время, есть данные, что индустрия недвижимости в Токио процветает:

        Пять крупных компаний, включая Mitsui Fudosan и Mitsubishi Estate, получили рекордные прибыли за предыдущий финансовый год.

        Так будут ли административные указания эффективно сдерживать цены?

        Обсуждение властей с жителями центрального района Токио продолжается. Но в то же время, есть справедливые замечания по поводу риска нарушения прав собственности.

        Теперь ожидать ограничения в стиле "Япония превыше всего"?

        Есть мнение, что в Японии возвращают популярность чиновники, которые ищут возможность проводить популистские изменения.

        Например, "Сансейто", правопопулистская партия, которая проводит кампанию на антииммиграционной платформе "Япония превыше всего". Партия также готовит собственное предложение по ограничению приобретения земли иностранными гражданами, но в Сансейто еще не определили сроки подачи этого предложения.

        Дубай бьет рекорды: рынок недвижимости достиг $117 миллиардов в первой половине 2025 года22.07.25, 18:39 • 5830 просмотров

        Тем временем правящая коалиция не имеет большинства в обеих палатах парламента Японии. Следовательно, позиции оппозиционных партий становятся все более важными для формирования результатов законодательных решений.

        На самом деле, отделить иностранную собственность от более широких дебатов относительно иностранного населения Японии, довольно трудно, считает Тобиас Харрис, основатель консалтинговой фирмы по вопросам политических рисков Japan Foresight.

        Относительно предложений Сансейто, он говорит следующее:

        В своей риторике партия делает акцент .. на экономической безопасности, намекая на опасность, которую представляют некоторые иностранцы, покупающие недвижимость

        - говорит представитель Japan Foresight.

        Сейчас данные об иностранных покупках недвижимости в Японии не "находятся на поверхности".

        Объем иностранных покупок трудно определить, поскольку Япония не публикует официальных статистических данных о национальности покупателей

        Но есть полугодовое исследование Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, опубликованное в марте 2025 года. В 3-х районах Токио:

        1. Тиёда.
          1. Сибуя.
            1. Минато

              По заключению исследования, в каждом из перечисленных выше районов, от 20% до 40% новых квартир обычно продаются иностранным покупателям.

              Впрочем, внутренние инвесторы и жители также покупают недвижимость. То есть на самом деле иностранцы – лишь один из факторов роста цен

              - отметил Макото Сакума, старший исследователь японского аналитического центра NLI Research Institute.

              Но Сансейто усилила свою риторику относительно иностранцев и иностранного капитала после того, как в прошлом году получила три места в нижней палате, пишет CNBC.

              Напомним

              Летние продажи жилой недвижимости в США показали самые низкие темпы роста за 10 лет.

              Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке18.08.25, 11:23 • 109850 просмотров

              Игорь Тележников

              Новости МираНедвижимость