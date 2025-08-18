Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 72 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 600 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
03:44 • 11420 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 30981 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 50072 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 94675 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 141443 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 90134 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87319 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67952 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
47%
748мм
Популярные новости
Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадкаPhoto17 августа, 23:48 • 12011 просмотра
"Ударить по пути молотом": вице-президент США во времена первой каденции Трампа выступил с жестким призывом к бывшему боссу18 августа, 00:30 • 10723 просмотра
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 13341 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 16683 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 15990 просмотра
публикации
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 76 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 606 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 94675 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 382901 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 332407 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 34246 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 29307 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 64826 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 53563 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180589 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер
Truth Social

Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Латвия, Финляндия и Литва запретили или ограничили покупку недвижимости гражданами рф для национальной безопасности. Эстония, Норвегия и штат Техас также рассматривают подобные меры.

Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке

Несколько европейских стран ужесточили ограничения на покупку недвижимости гражданами россии из-за угрозы национальной безопасности, в частности Финляндия и Латвия. В то же время некоторые страны готовят аналогичные ограничения, пишет УНН.

Латвия

В июне этого года Сейм Латвии принял закон, запрещающий гражданам россии и беларуси, а также связанным с ними компаниям покупать недвижимость в стране. Решение, которое вступит в силу после подписания президентом, имеет целью усиление национальной безопасности.

Запрет будет распространяться также на юридических лиц, зарегистрированных в россии или беларуси. Он также будет применяться к юридическим лицам, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% долей (акций) уставного капитала, где они являются фактическими бенефициарами, а также к юридическим структурам, созданным в этих странах. Запрет будет действовать на сделки, заключенные после вступления закона в силу

Однако россияне и белорусы смогут получить недвижимость в стране, если имущество наследуется родственниками или признается собственностью по вердикту суда.

Латвия запретила гражданам РФ и Беларуси покупать недвижимость в стране19.06.25, 23:44 • 4514 просмотров

Финляндия

Новое правило, вступившее в силу 15 июля 2025 года, полностью запрещает приобретение недвижимости (в основном земельных участков) гражданами рф и беларуси, не имеющими постоянного проживания в стране.

По словам представителя Министерства обороны, потребность в таком запрете существовала уже давно, еще до полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Однако по разным причинам на тот момент эту проблему официально не признали, и законодательные изменения не готовились. В частности, предыдущее правительство в 2023 году пришло к выводу, что такой реформы якобы не требуется.

Запрет касается всех типов сделок с недвижимостью и имеет целью уменьшить риски, связанные с потенциальным использованием объектов для подрывной деятельности или шпионажа.

Таким образом, Финляндия продолжает системно усиливать меры национальной безопасности на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.

В Финляндии вступил в силу запрет на покупку недвижимости россиянам и белорусам16.07.25, 02:22 • 5446 просмотров

Литва

В мае 2023 года Литва приняла правила, направленные на обеспечение национальной безопасности и реализацию интересов государства в связи с военной агрессией россии против Украины. Среди прочих мер, они ограничили покупку недвижимости гражданами россии (землю и квартиры могут покупать только россияне с постоянными разрешениями на проживание). Литовская статистика свидетельствует о стабильном росте количества покупок недвижимости россиянами и белорусами за последние годы.

Например, в 2018 году было совершено 530 и 213 сделок гражданами россии и беларуси соответственно, тогда как в 2021 году эти показатели выросли почти до 800 и 400. Пока что самой популярной недвижимостью среди иностранцев является та, что расположена в Вильнюсе, Висагинасе и Клайпеде и их окрестностях. Ограничения, введенные в 2023 году, изначально были временными и длились один год. Затем правительство решило продлить ограничения до мая 2025 года, но они все еще касаются только гражданроссии. Некоторые литовские политики считают, что эти ограничения должны касаться и белорусов.

Власти Литвы усиливают безопасность на границе, чтобы защитить граждан от угрозы беспилотников - LRT28.07.25, 16:37 • 3049 просмотров

Эстония

Дискуссии о запрете покупки недвижимости россиянами в Эстонии начались еще в 2022 году, поскольку россияне часто покупали недвижимость в стране из-за ее географической близости.

Министерство внутренних дел еще в 2022 году подготовило отчет о недвижимости, принадлежащей иностранцам в Эстонии, в котором было выявлено, что россияне и белорусы владеют недвижимостью, расположенной вблизи мест стратегического значения, что может представлять угрозу национальной безопасности. Одним из примеров является жилой комплекс Kalevi Panorama в Таллинне, который принадлежит российской компании и расположен недалеко от военного городка и штаб-квартиры Эстонских сил обороны.

В результате был сделан вывод, что в интересах Эстонии ограничить возможность граждан стран, не входящих в Европейский Союз, владеть недвижимостью на своей территории. Также было признано необходимым подвергнуть приграничную зону, а также территории вблизи объектов критической инфраструктуры специальному мониторингу.

Министерство внутренних дел объявило, что представит законопроект по этому вопросу. Ожидается, что этот закон введет запрет на покупку недвижимости иностранцами вблизи мест стратегического значения. Эта мера будет касаться преимущественно граждан россии и беларуси, хотя к тем, кто имеет вид на постоянное жительство в Эстонии, могут относиться несколько снисходительнее.

Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену13.08.25, 11:59 • 4540 просмотров

Норвегия

Норвежские органы безопасности (PST) и правительство обратили внимание на случаи, когда лица, связанные с кремлем, покупали недвижимость рядом с военными объектами или критической инфраструктурой. В ответ правительство рассматривает новые меры для контроля таких случаев.

В июле 2024 года уже бывшая министр юстиции Эмили Энгер Мель озвучила планы ввести систему предварительного согласования для покупки недвижимости иностранцами, особенно гражданами стран, не входящих в ЕС.

США (штат Техас)

Техасский законопроект, принятый палатой представителей штата в мае 2025 года, запрещает гражданам РФ (а также Китая, Северной Кореи, Ирана) покупать жилье, землю или арендовать квартиры в Техасе, а также предоставит губернатору полномочия добавлять в список другие страны.

Ипотечные ставки в США резко упали: что происходит на рынке14.08.25, 09:58 • 3797 просмотров

ЕС

Ранее сообщалось, что в рамках шестого пакета санкций от ЕС против России, который был принят в мае 2022 года, планировалось запретить сделки с недвижимостью, заключенные с гражданами, резидентами и юридическими лицами россии, запретив продажу или передачу, прямо или косвенно, "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Союза, или паев в коллективных инвестиционных фондах, обеспечивающих влияние на такое недвижимое имущество".

Однако тогда эта норма была исключена из-за давления Кипра.

«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня12.08.25, 02:49 • 16429 просмотров

Павел Башинский

Новости МирапубликацииНедвижимость
Беларусь
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения
Латвия
НАТО
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Техас
Вильнюс
Северная Корея
Финляндия
Литва
Норвегия
Китай
Соединённые Штаты
Таллинн
Эстония
Украина
Иран
Кипр