Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке

Несколько европейских стран ужесточили ограничения на покупку недвижимости гражданами россии из-за угрозы национальной безопасности, в частности Финляндия и Латвия. В то же время некоторые страны готовят аналогичные ограничения, пишет УНН.

Латвия

В июне этого года Сейм Латвии принял закон, запрещающий гражданам россии и беларуси, а также связанным с ними компаниям покупать недвижимость в стране. Решение, которое вступит в силу после подписания президентом, имеет целью усиление национальной безопасности.

Запрет будет распространяться также на юридических лиц, зарегистрированных в россии или беларуси. Он также будет применяться к юридическим лицам, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% долей (акций) уставного капитала, где они являются фактическими бенефициарами, а также к юридическим структурам, созданным в этих странах. Запрет будет действовать на сделки, заключенные после вступления закона в силу

Однако россияне и белорусы смогут получить недвижимость в стране, если имущество наследуется родственниками или признается собственностью по вердикту суда.

Латвия запретила гражданам РФ и Беларуси покупать недвижимость в стране

Финляндия

Новое правило, вступившее в силу 15 июля 2025 года, полностью запрещает приобретение недвижимости (в основном земельных участков) гражданами рф и беларуси, не имеющими постоянного проживания в стране.

По словам представителя Министерства обороны, потребность в таком запрете существовала уже давно, еще до полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Однако по разным причинам на тот момент эту проблему официально не признали, и законодательные изменения не готовились. В частности, предыдущее правительство в 2023 году пришло к выводу, что такой реформы якобы не требуется.

Запрет касается всех типов сделок с недвижимостью и имеет целью уменьшить риски, связанные с потенциальным использованием объектов для подрывной деятельности или шпионажа.

Таким образом, Финляндия продолжает системно усиливать меры национальной безопасности на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.

В Финляндии вступил в силу запрет на покупку недвижимости россиянам и белорусам

Литва

В мае 2023 года Литва приняла правила, направленные на обеспечение национальной безопасности и реализацию интересов государства в связи с военной агрессией россии против Украины. Среди прочих мер, они ограничили покупку недвижимости гражданами россии (землю и квартиры могут покупать только россияне с постоянными разрешениями на проживание). Литовская статистика свидетельствует о стабильном росте количества покупок недвижимости россиянами и белорусами за последние годы.

Например, в 2018 году было совершено 530 и 213 сделок гражданами россии и беларуси соответственно, тогда как в 2021 году эти показатели выросли почти до 800 и 400. Пока что самой популярной недвижимостью среди иностранцев является та, что расположена в Вильнюсе, Висагинасе и Клайпеде и их окрестностях. Ограничения, введенные в 2023 году, изначально были временными и длились один год. Затем правительство решило продлить ограничения до мая 2025 года, но они все еще касаются только гражданроссии. Некоторые литовские политики считают, что эти ограничения должны касаться и белорусов.

Власти Литвы усиливают безопасность на границе, чтобы защитить граждан от угрозы беспилотников - LRT

Эстония

Дискуссии о запрете покупки недвижимости россиянами в Эстонии начались еще в 2022 году, поскольку россияне часто покупали недвижимость в стране из-за ее географической близости.

Министерство внутренних дел еще в 2022 году подготовило отчет о недвижимости, принадлежащей иностранцам в Эстонии, в котором было выявлено, что россияне и белорусы владеют недвижимостью, расположенной вблизи мест стратегического значения, что может представлять угрозу национальной безопасности. Одним из примеров является жилой комплекс Kalevi Panorama в Таллинне, который принадлежит российской компании и расположен недалеко от военного городка и штаб-квартиры Эстонских сил обороны.

В результате был сделан вывод, что в интересах Эстонии ограничить возможность граждан стран, не входящих в Европейский Союз, владеть недвижимостью на своей территории. Также было признано необходимым подвергнуть приграничную зону, а также территории вблизи объектов критической инфраструктуры специальному мониторингу.

Министерство внутренних дел объявило, что представит законопроект по этому вопросу. Ожидается, что этот закон введет запрет на покупку недвижимости иностранцами вблизи мест стратегического значения. Эта мера будет касаться преимущественно граждан россии и беларуси, хотя к тем, кто имеет вид на постоянное жительство в Эстонии, могут относиться несколько снисходительнее.

Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену

Норвегия

Норвежские органы безопасности (PST) и правительство обратили внимание на случаи, когда лица, связанные с кремлем, покупали недвижимость рядом с военными объектами или критической инфраструктурой. В ответ правительство рассматривает новые меры для контроля таких случаев.

В июле 2024 года уже бывшая министр юстиции Эмили Энгер Мель озвучила планы ввести систему предварительного согласования для покупки недвижимости иностранцами, особенно гражданами стран, не входящих в ЕС.

США (штат Техас)

Техасский законопроект, принятый палатой представителей штата в мае 2025 года, запрещает гражданам РФ (а также Китая, Северной Кореи, Ирана) покупать жилье, землю или арендовать квартиры в Техасе, а также предоставит губернатору полномочия добавлять в список другие страны.

Ипотечные ставки в США резко упали: что происходит на рынке

ЕС

Ранее сообщалось, что в рамках шестого пакета санкций от ЕС против России, который был принят в мае 2022 года, планировалось запретить сделки с недвижимостью, заключенные с гражданами, резидентами и юридическими лицами россии, запретив продажу или передачу, прямо или косвенно, "прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Союза, или паев в коллективных инвестиционных фондах, обеспечивающих влияние на такое недвижимое имущество".

Однако тогда эта норма была исключена из-за давления Кипра.

«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня