Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену

Конфискованное предприятие "Винницабытхим", ранее принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона в рамках большой приватизации за 608 млн грн - ставка во время торгов выросла вдвое, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.

Большая приватизация продолжается. Сегодня состоялся аукцион по продаже 100% акций "Винницабытхим". Во время аукциона победная ставка выросла вдвое. Победитель аукциона готов заплатить за предприятие 608 млн грн - написала Свириденко.

По словам Премьера, "предприятие, которое ранее принадлежало российскому олигарху и было конфисковано решением суда, получит нового владельца с обязательством сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников".

Дополнение

В апреле АРМА сообщила, что прекращает управление активами ЧАО "Винницабытхим" и что они передаются Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей реализации.

Это произошло во исполнение решения ВАКС от 24 июля 2024 года, согласно которому к АО "Невская косметика" применена санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", и взыскан в доход государства актив, принадлежащий российской компании - доля объемом 100% уставного капитала ЧАО "Винницабытхим".