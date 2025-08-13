Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену

$41.430.02
Эксклюзив
08:39 • 9046 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 27042 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 22537 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 48054 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 75979 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 49612 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 88125 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 43685 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 44253 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 130506 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Популярные новости
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 20313 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto13 августа, 02:17 • 28138 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto13 августа, 02:50 • 25533 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 22289 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo07:26 • 15063 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
08:39 • 9102 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 27107 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 48123 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 30001 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
12 августа, 15:14 • 76034 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Аляска
Херсонская область
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 5366 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 22527 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 17419 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 25056 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 109854 просмотра
Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

100% акций конфискованного "Винницабытхим" ушло на аукционе за 608 млн грн. Новый владелец обязан сохранить производство и права работников.

Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену

Конфискованное предприятие "Винницабытхим", ранее принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона в рамках большой приватизации за 608 млн грн - ставка во время торгов выросла вдвое, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в среду в Telegram, пишет УНН.

Большая приватизация продолжается. Сегодня состоялся аукцион по продаже 100% акций "Винницабытхим". Во время аукциона победная ставка выросла вдвое. Победитель аукциона готов заплатить за предприятие 608 млн грн

- написала Свириденко.

По словам Премьера, "предприятие, которое ранее принадлежало российскому олигарху и было конфисковано решением суда, получит нового владельца с обязательством сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников".

В апреле АРМА сообщила, что прекращает управление активами ЧАО "Винницабытхим" и что они передаются Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей реализации.

Это произошло во исполнение решения ВАКС от 24 июля 2024 года, согласно которому к АО "Невская косметика" применена санкция, предусмотренная пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", и взыскан в доход государства актив, принадлежащий российской компании - доля объемом 100% уставного капитала ЧАО "Винницабытхим".

Юлия Шрамко

ЭкономикаНедвижимость