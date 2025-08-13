$41.430.02
Ексклюзив
08:39 • 9404 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 10913 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 27414 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 22799 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 48457 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 76330 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 49742 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 88369 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 43730 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 44321 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Велика приватизація: конфісковане підприємство, яке належало російському олігарху, пішло з аукціону за подвійну ціну

Київ • УНН

 • 1548 перегляди

100% акцій конфіскованого "Вінницяпобутхім" пішло на аукціоні за 608 млн грн. Новий власник зобов'язаний зберегти виробництво та права працівників.

Велика приватизація: конфісковане підприємство, яке належало російському олігарху, пішло з аукціону за подвійну ціну

Конфісковане підприємство "Вінницяпобутхім", яке раніше належало російському олігарху, пішло з аукціону у межах великої приватизації за 608 млн грн - ставка під час торгів зросла удвічі, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у середу у Telegram, пише УНН.

Велика приватизація продовжується. Сьогодні відбувся аукціон з продажу 100% акцій "Вінницяпобутхім". Під час аукціону переможна ставка зросла удвічі. Переможець аукціону готовий заплатити за підприємство 608 млн грн

- написала Свириденко.

Зі слів Прем'єра, "підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників".

Доповнення

У квітні АРМА повідомила, що припиняє управління активам ПрАТ "Вінницяпобутхім" і що вони передаються Фонду державного майна України для подальшої реалізації.

Це відбулося на виконання рішення ВАКС від 24 липня 2024 року, відповідно до якого до АТ "Невская косметика" застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", та стягнуто в дохід держави актив, який належить російській компанії - частку обсягом 100% статутного капіталу ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Юлія Шрамко

