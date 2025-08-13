Велика приватизація: конфісковане підприємство, яке належало російському олігарху, пішло з аукціону за подвійну ціну

Конфісковане підприємство "Вінницяпобутхім", яке раніше належало російському олігарху, пішло з аукціону у межах великої приватизації за 608 млн грн - ставка під час торгів зросла удвічі, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у середу у Telegram, пише УНН.

Велика приватизація продовжується. Сьогодні відбувся аукціон з продажу 100% акцій "Вінницяпобутхім". Під час аукціону переможна ставка зросла удвічі. Переможець аукціону готовий заплатити за підприємство 608 млн грн - написала Свириденко.

Зі слів Прем'єра, "підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників".

Доповнення

У квітні АРМА повідомила, що припиняє управління активам ПрАТ "Вінницяпобутхім" і що вони передаються Фонду державного майна України для подальшої реалізації.

Це відбулося на виконання рішення ВАКС від 24 липня 2024 року, відповідно до якого до АТ "Невская косметика" застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", та стягнуто в дохід держави актив, який належить російській компанії - частку обсягом 100% статутного капіталу ПрАТ "Вінницяпобутхім".