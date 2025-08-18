$41.340.11
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Латвія, Фінляндія та Литва заборонили або обмежили купівлю нерухомості громадянами рф для національної безпеки. Естонія, Норвегія та штат Техас також розглядають подібні заходи.

Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку

Кілька європейських країн посилили обмеження на купівлю нерухомості громадянами росії через загрозу національній безпеці, зокрема Фінляндія та Латвія. Водночас деякі країни готують аналогічні обмеження, пише УНН.

Латвія

В червні цього року, Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє громадянам росії та білорусі, а також пов'язаним з ними компаніям купувати нерухомість в країні. Рішення, яке набуде чинності після підписання президентом, має на меті посилення національної безпеки.

Заборона поширюватиметься також на юридичних осіб, зареєстрованих у росії чи білорусі. Він також застосовуватиметься до юридичних осіб, у яких громадянам цих країн належить не менше 25% часток (акцій) статутного капіталу, де вони є фактичними бенефіціарами, а також до юридичних структур, створених у цих країнах. Заборона діятиме на угоди, укладені після набрання чинності законом

Однак, росіяни та білоруси зможуть отримати нерухомість у країні, якщо майно успадковується родичами або визнається власністю за вердиктом суду.

Латвія заборонила громадянам рф та білорусі купувати нерухомість у країні19.06.25, 23:44 • 4514 переглядiв

Фінляндія

Нове правило, яке вступило в силу 15 липня 2025, повністю забороняє придбання нерухомості (здебільшого земельних ділянок) громадянами рф та білорусі, що не мають постійного проживання в країні.

За словами представника Міністерства оборони, потреба у такій забороні існувала вже давно, ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Однак з різних причин на той момент цю проблему офіційно не визнали, і законодавчі зміни не готувалися. Зокрема, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що такої реформи нібито не потрібно.

Заборона стосується всіх типів угод з нерухомістю та має на меті зменшити ризики, пов’язані з потенційним використанням об’єктів для підривної діяльності або шпигунства.

Таким чином, Фінляндія продовжує системно посилювати заходи національної безпеки на тлі триваючої агресії росії проти України.

У Фінляндії набула чинності заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам16.07.25, 02:22 • 5446 переглядiв

Литва

У травні 2023 року Литва прийняла правила, спрямовані на забезпечення національної безпеки та реалізацію інтересів держави у зв'язку з військовою агресією росії проти України. Серед інших заходів, вони обмежили купівлю нерухомості громадянами росії (землю та квартири можуть купувати лише росіяни з постійними дозволами на проживання). Литовська статистика свідчить про стабільне зростання кількості купівель нерухомості росіянами та білорусами за останні роки.

Наприклад, у 2018 році було здійснено 530 та 213 угод громадянами росії та білорусі відповідно, тоді як у 2021 році ці показники зросли майже до 800 та 400. Поки що найпопулярнішою нерухомістю серед іноземців є та, що розташована у Вільнюсі, Вісагінасі та Клайпеді та їх околицях. Обмеження, запроваджені у 2023 році, спочатку були тимчасовими та тривали один рік. Потім уряд вирішив продовжити обмеження до травня 2025 року, але вони все ще стосуються лише громадян росії. Деякі литовські політики вважають, що ці обмеження повинні стосуватися й білорусів.

Литовська влада посилює безпеку на кордоні, щоб захистити громадян від загрози безпілотників - LRT 28.07.25, 16:37 • 3049 переглядiв

Естонія

Дискусії щодо заборони купівля нерухомості росіянами в Естонії розпочалися ще у 2022 році, оскільки росіяни часто купували нерухомість у країні через її географічну близькість.

Міністерство внутрішніх справ ще у 2022 році підготувало звіт про нерухомість, що належить іноземцям в Естонії, в якому було виявлено, що росіяни та білоруси володіють нерухомістю, розташованою поблизу місць стратегічного значення, що може становити загрозу національній безпеці. Одним із прикладів є житловий комплекс Kalevi Panorama у Таллінні, який належить російській компанії та розташований недалеко від військового містечка та штаб-квартири Естонських сил оборони.

У результаті було зроблено висновок, що в інтересах Естонії обмежити можливість громадян країн, що не входять до Європейського Союзу, володіти нерухомістю на своїй території. Також було визнано за необхідне піддати прикордонну зону, а також території поблизу об'єктів критичної інфраструктури спеціальному моніторингу.

Міністерство внутрішніх справ оголосило, що представить законопроект з цього питання. Очікується, що цей закон запровадить заборону на купівлю нерухомості іноземцями поблизу місць стратегічного значення. Цей захід стосуватиметься переважно громадян росії та білорусі, хоча до тих, хто має посвідку на постійне проживання в Естонії, можуть ставитися дещо поблажливіше.

Велика приватизація: конфісковане підприємство, яке належало російському олігарху, пішло з аукціону за подвійну ціну13.08.25, 11:59 • 4540 переглядiв

Норвегія

Норвезькі органи безпеки (PST) та уряд звернули увагу на випадки, коли особи, пов’язані з Кремлем, купували нерухомість поряд із військовими об’єктами чи критичною інфраструктурою. У відповідь уряд розглядає нові заходи для контролю таких випадків.

У липні 2024 року вже колишня міністерка юстиції Емілі Енґер Мель озвучила плани запровадити систему попереднього погодження для купівлі нерухомості іноземцями, особливо громадянами країн, що не входять до ЄС.

США (штат Техас)

Техаський законопроєкт, ухвалений палатою представників штату в травні 2025 року, забороняє громадянам рф (а також Китаю, Північної Кореї, Ірану) купувати житло, землю або орендувати квартири в Техасі, а також надасть губернатору повноваження додавати до списку інші країни.

Іпотечні ставки у США різко впали: що відбувається на ринку14.08.25, 09:58 • 3795 переглядiв

ЄС

Раніше повідомлялося, що в рамках шостого пакету санкцій від ЄС проти росії, який був ухвалений у травні 2022 року, планувалося заборонити угоди з нерухомістю, укладені з громадянами, резидентами та юридичними особами росії, заборонивши продаж або передачу, прямо чи опосередковано, "прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Союзу, або паїв у колективних інвестиційних фондах, що забезпечують вплив на таке нерухоме майно".

Однак, тоді ця норма була виключена через тиск Кіпру.

"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню12.08.25, 02:49 • 16429 переглядiв

Павло Башинський

