Іпотечні ставки у США різко впали: що відбувається на ринку

Іпотечні ставки у США впали минулого тижня на тлі повідомлень про послаблення ринку праці. Власники житла скористалися цією можливістю, що призвело до зростання попиту на рефінансування іпотечних кредитів, пише УНН з посиланням на MarketWatch.

Деталі

30-річна іпотека з фіксованою ставкою у США впала на 10 базисних пунктів до найнижчого рівня з березня, на тлі того, як економічні дані вказували на слабкість економіки США, особливо на ринку праці.

Станом на 8 серпня середня ставка за 30-річною іпотекою знизилася до 6,67%. Падіння активізувало домовласників, які хотіли рефінансувати кредит або придбати більшу нерухомість. Дані взяті з щотижневого звіту Асоціації іпотечних банкірів (MBA), галузевої торгової групи.

Загальний попит на іпотеку в США зріс приблизно на 11% за тиждень, що закінчився 8 серпня. Активність рефінансування зросла на 23%, як показали дані, що свідчить про високий попит з боку нинішніх домовласників. Активність рефінансування востаннє так сильно зросла у квітні. Домовласники, які бажають рефінансувати, були особливо чутливі до змін ставок, особливо ті, хто має більші залишки за кредитами, повідомляє MBA.

"Рефінансування становило 46,5% заявок на [іпотеку], і, як видно з інших нещодавніх сплесків рефінансування, середній розмір кредиту значно зріс до 366 400 доларів США", - заявив Джоел Кан, заступник головного економіста MBA.

З іншого боку, покупці були набагато менш охочі виходити на ринок. Активність купівлі, яка стосується покупців житла, які подають заявки на іпотечні кредити для придбання житла, зросла на 1,4% порівняно з попереднім тижнем. Попит на купівлю житла був менш чутливим до ставки.

Інтерес до іпотечних кредитів зі змінною ставкою, які вважаються більш ризикованим вибором, ніж традиційна 30-річна іпотека з фіксованою ставкою, також різко зріс за останній тиждень. За даними MBA, кількість заявок на іпотечні кредити зі збільшеним терміном дії (ARM) зросла на 25% за тиждень, досягнувши найвищого рівня з 2022 року. ARM вважаються ризикованими, оскільки вони пропонують нижчі іпотечні ставки протягом певного періоду часу, перш ніж вони згодом адаптуються до переважаючої ринкової ставки, що призводить до вищих платежів для домовласника.

Ставки за іпотечними кредитами вже демонстрували ознаки значного зниження, згідно з галузевими звітами, які щодня опитують кредиторів, як раніше повідомляв MarketWatch.

Економіст одного брокера попереджає людей, що падіння може бути короткочасним, оскільки незрозуміло, як майбутні економічні дані вплинуть на напрямок ставок.

"Звіт про слабкі робочі місця минулого тижня підвищує ймовірність зниження процентних ставок [Федеральною резервною системою] у вересні", - сказав у своєму блозі Чень Чжао, керівник відділу економічних досліджень у Redfin.

"Очікування ринком цього зниження вже призвело до зниження ставок за іпотечними кредитами, і немає гарантії, що вони впадуть ще більше", – додала вона. Тож "є ймовірність того, що ставки за іпотечними кредитами можуть коливатися, коли в найближчі тижні буде опубліковано більше економічних даних".

Згідно з даними Redfin, станом на 3 серпня середня ціна продажу будинку становила 397 000 доларів, що приблизно на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Покупець житла з 30-річною іпотечною ставкою 6,72% сплачуватиме близько 2700 доларів щомісячного іпотечного платежу.

