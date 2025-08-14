Ипотечные ставки в США резко упали: что происходит на рынке

Ипотечные ставки в США упали на прошлой неделе на фоне сообщений об ослаблении рынка труда. Владельцы жилья воспользовались этой возможностью, что привело к росту спроса на рефинансирование ипотечных кредитов, пишет УНН со ссылкой на MarketWatch.

Детали

30-летняя ипотека с фиксированной ставкой в США упала на 10 базисных пунктов до самого низкого уровня с марта, на фоне того, как экономические данные указывали на слабость экономики США, особенно на рынке труда.

По состоянию на 8 августа средняя ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 6,67%. Падение активизировало домовладельцев, которые хотели рефинансировать кредит или приобрести большую недвижимость. Данные взяты из еженедельного отчета Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), отраслевой торговой группы.

Общий спрос на ипотеку в США вырос примерно на 11% за неделю, закончившуюся 8 августа. Активность рефинансирования выросла на 23%, как показали данные, что свидетельствует о высоком спросе со стороны нынешних домовладельцев. Активность рефинансирования в последний раз так сильно выросла в апреле. Домовладельцы, желающие рефинансировать, были особенно чувствительны к изменениям ставок, особенно те, кто имеет большие остатки по кредитам, сообщает MBA.

"Рефинансирование составляло 46,5% заявок на [ипотеку], и, как видно из других недавних всплесков рефинансирования, средний размер кредита значительно вырос до 366 400 долларов США", - заявил Джоэл Кан, заместитель главного экономиста MBA.

С другой стороны, покупатели были гораздо менее охотно выходить на рынок. Активность покупки, которая касается покупателей жилья, подающих заявки на ипотечные кредиты для приобретения жилья, выросла на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на покупку жилья был менее чувствительным к ставке.

Интерес к ипотечным кредитам с переменной ставкой, которые считаются более рискованным выбором, чем традиционная 30-летняя ипотека с фиксированной ставкой, также резко вырос за последнюю неделю. По данным MBA, количество заявок на ипотечные кредиты с увеличенным сроком действия (ARM) выросло на 25% за неделю, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. ARM считаются рискованными, поскольку они предлагают более низкие ипотечные ставки в течение определенного периода времени, прежде чем они впоследствии адаптируются к преобладающей рыночной ставке, что приводит к более высоким платежам для домовладельца.

Ставки по ипотечным кредитам уже демонстрировали признаки значительного снижения, согласно отраслевым отчетам, которые ежедневно опрашивают кредиторов, как ранее сообщал MarketWatch.

Экономист одного брокера предупреждает людей, что падение может быть кратковременным, поскольку непонятно, как будущие экономические данные повлияют на направление ставок.

"Отчет о слабых рабочих местах на прошлой неделе повышает вероятность снижения процентных ставок [Федеральной резервной системой] в сентябре", - сказал в своем блоге Чэнь Чжао, руководитель отдела экономических исследований в Redfin.

"Ожидание рынком этого снижения уже привело к снижению ставок по ипотечным кредитам, и нет гарантии, что они упадут еще больше", – добавила она. Поэтому "есть вероятность того, что ставки по ипотечным кредитам могут колебаться, когда в ближайшие недели будет опубликовано больше экономических данных".

Согласно данным Redfin, по состоянию на 3 августа средняя цена продажи дома составляла 397 000 долларов, что примерно на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Покупатель жилья с 30-летней ипотечной ставкой 6,72% будет платить около 2700 долларов ежемесячного ипотечного платежа.

Цены на жилье в США достигли нового рекорда, несмотря на признаки смягчения ситуации