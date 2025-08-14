Ипотечные ставки в США резко упали: что происходит на рынке

$41.430.02
Эксклюзив
06:07 • 1812 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 14588 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 30531 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35821 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 37276 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40588 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75010 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77331 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 149226 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66507 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Популярные новости
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді13 августа, 23:47 • 5480 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 8412 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo01:04 • 7954 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic01:32 • 4266 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 8928 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 149226 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 125027 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 115787 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 126667 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 97660 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 23763 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 46372 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 99746 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116282 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 48973 просмотра
Ипотечные ставки в США резко упали: что происходит на рынке

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Ипотечные ставки в США снизились на фоне ослабления рынка труда, что привело к росту спроса на рефинансирование. 30-летняя ипотека с фиксированной ставкой упала до 6,67% по состоянию на 8 августа.

Ипотечные ставки в США резко упали: что происходит на рынке

Ипотечные ставки в США упали на прошлой неделе на фоне сообщений об ослаблении рынка труда. Владельцы жилья воспользовались этой возможностью, что привело к росту спроса на рефинансирование ипотечных кредитов, пишет УНН со ссылкой на MarketWatch.

Детали

30-летняя ипотека с фиксированной ставкой в США упала на 10 базисных пунктов до самого низкого уровня с марта, на фоне того, как экономические данные указывали на слабость экономики США, особенно на рынке труда.

По состоянию на 8 августа средняя ставка по 30-летней ипотеке снизилась до 6,67%. Падение активизировало домовладельцев, которые хотели рефинансировать кредит или приобрести большую недвижимость. Данные взяты из еженедельного отчета Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), отраслевой торговой группы.

Общий спрос на ипотеку в США вырос примерно на 11% за неделю, закончившуюся 8 августа. Активность рефинансирования выросла на 23%, как показали данные, что свидетельствует о высоком спросе со стороны нынешних домовладельцев. Активность рефинансирования в последний раз так сильно выросла в апреле. Домовладельцы, желающие рефинансировать, были особенно чувствительны к изменениям ставок, особенно те, кто имеет большие остатки по кредитам, сообщает MBA.

"Рефинансирование составляло 46,5% заявок на [ипотеку], и, как видно из других недавних всплесков рефинансирования, средний размер кредита значительно вырос до 366 400 долларов США", - заявил Джоэл Кан, заместитель главного экономиста MBA.

С другой стороны, покупатели были гораздо менее охотно выходить на рынок. Активность покупки, которая касается покупателей жилья, подающих заявки на ипотечные кредиты для приобретения жилья, выросла на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на покупку жилья был менее чувствительным к ставке.

Интерес к ипотечным кредитам с переменной ставкой, которые считаются более рискованным выбором, чем традиционная 30-летняя ипотека с фиксированной ставкой, также резко вырос за последнюю неделю. По данным MBA, количество заявок на ипотечные кредиты с увеличенным сроком действия (ARM) выросло на 25% за неделю, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. ARM считаются рискованными, поскольку они предлагают более низкие ипотечные ставки в течение определенного периода времени, прежде чем они впоследствии адаптируются к преобладающей рыночной ставке, что приводит к более высоким платежам для домовладельца.

Ставки по ипотечным кредитам уже демонстрировали признаки значительного снижения, согласно отраслевым отчетам, которые ежедневно опрашивают кредиторов, как ранее сообщал MarketWatch.

Экономист одного брокера предупреждает людей, что падение может быть кратковременным, поскольку непонятно, как будущие экономические данные повлияют на направление ставок.

"Отчет о слабых рабочих местах на прошлой неделе повышает вероятность снижения процентных ставок [Федеральной резервной системой] в сентябре", - сказал в своем блоге Чэнь Чжао, руководитель отдела экономических исследований в Redfin.

"Ожидание рынком этого снижения уже привело к снижению ставок по ипотечным кредитам, и нет гарантии, что они упадут еще больше", – добавила она. Поэтому "есть вероятность того, что ставки по ипотечным кредитам могут колебаться, когда в ближайшие недели будет опубликовано больше экономических данных".

Согласно данным Redfin, по состоянию на 3 августа средняя цена продажи дома составляла 397 000 долларов, что примерно на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Покупатель жилья с 30-летней ипотечной ставкой 6,72% будет платить около 2700 долларов ежемесячного ипотечного платежа.

