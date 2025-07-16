У Фінляндії набула чинності заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам

У Фінляндії з 15 липня набула чинності заборона на угоди з нерухомістю для громадян росії та білорусі. В Уряді пояснили це рішення необхідністю посилити безпеку країни. Про це інформує УНН з посиланням на допис міністра оборони Фінляндії Антті Едварда Гяккянена в соціальній мережі Х.

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У вівторок, 15 липня 2025 року у Фінляндії офіційно набула чинності заборона на купівлю та інші операції з нерухомістю громадянами рф та білорусі.

Антті Гяккянен наголосив, що заборона купувати нерухомість росіянам і білорусам мала бути запроваджена ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Відповідна постанова була ухвалена Урядом країни, і, як підкреслюють посадовці, ця реформа є важливим кроком для зміцнення національної безпеки.

Я дуже задоволений, що цей закон нарешті ухвалено і він набуває чинності сьогодні. Йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність до всіх засобів впливу - додав Гяккянен.

За словами представника Міністерства оборони, потреба у такій забороні існувала вже давно, ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Однак з різних причин на той момент цю проблему офіційно не визнали, і законодавчі зміни не готувалися. Зокрема, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що такої реформи нібито не потрібно.

Заборона стосується всіх типів угод з нерухомістю та має на меті зменшити ризики, пов’язані з потенційним використанням об’єктів для підривної діяльності або шпигунства.

Таким чином, Фінляндія продовжує системно посилювати заходи національної безпеки на тлі триваючої агресії росії проти України.

Нагадаємо

У травні 2025 року Міноборони Фінляндії запропонувало повну заборону на придбання нерухомості громадянами та юр. особами з росії та білорусі. Заявки, подані до дати указу, будуть опрацьовані.

Латвія заборонила громадянам рф та білорусі купувати нерухомість у країні