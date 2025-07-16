В Финляндии вступил в силу запрет на покупку недвижимости россиянам и белорусам

В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Беларуси. В Правительстве объяснили это решение необходимостью усилить безопасность страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение министра обороны Финляндии Антти Эдварда Хяккянена в социальной сети Х.

Детали

Во вторник, 15 июля 2025 года в Финляндии официально вступил в силу запрет на покупку и другие операции с недвижимостью гражданами РФ и Беларуси.

Антти Хяккянен подчеркнул, что запрет покупать недвижимость россиянам и белорусам должен был быть введен еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Соответствующее постановление было принято Правительством страны, и, как подчеркивают чиновники, эта реформа является важным шагом для укрепления национальной безопасности.

Я очень доволен, что этот закон наконец принят и он вступает в силу сегодня. Речь идет об укреплении безопасности Финляндии и готовности ко всем средствам воздействия - добавил Хяккянен.

По словам представителя Министерства обороны, потребность в таком запрете существовала уже давно, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Однако по разным причинам на тот момент эту проблему официально не признали, и законодательные изменения не готовились. В частности, предыдущее правительство в 2023 году пришло к выводу, что такой реформы якобы не нужно.

Запрет касается всех типов сделок с недвижимостью и имеет целью уменьшить риски, связанные с потенциальным использованием объектов для подрывной деятельности или шпионажа.

Таким образом, Финляндия продолжает системно усиливать меры национальной безопасности на фоне продолжающейся агрессии России против Украины.

Напомним

В мае 2025 года Минобороны Финляндии предложило полный запрет на приобретение недвижимости гражданами и юр. лицами из России и Беларуси. Заявки, поданные до даты указа, будут обработаны.

Латвия запретила гражданам РФ и Беларуси покупать недвижимость в стране