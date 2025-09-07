Премьер Японии уходит в отставку: после избирательных провалов его партия уже давно ищет нового лидера

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 10781 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 18603 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 40927 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 57974 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 85291 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 72837 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 50417 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 54563 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 71922 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36799 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
40%
755мм
Популярные новости
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки7 сентября, 02:43 • 20038 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади7 сентября, 03:40 • 18288 просмотра
В Киеве после вероятного сбития вражеского БПЛА загорелось правительственное здание – Кличко7 сентября, 03:53 • 10634 просмотра
В Киеве после массированной атаки РФ частично перекрыли движение транспорта7 сентября, 04:42 • 10385 просмотра
Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление7 сентября, 05:02 • 11628 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 85291 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 72837 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 71922 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 51099 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 73773 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto08:47 • 3106 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 16673 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 49583 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 104193 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 46926 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
9К720 Искандер
E-6 Mercury
Детонатор

Премьер Японии уходит в отставку: после избирательных провалов его партия уже давно ищет нового лидера

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил об отставке после менее чем года на посту. Его партия, ЛДП, потерпела неудачи на выборах, что вызвало призывы к смене лидера.

Премьер Японии уходит в отставку: после избирательных провалов его партия уже давно ищет нового лидера

Глава правящей партии Японии, который традиционно также является премьер-министром, Сигэру Исиба, оказавшись под давлением из-за низких результатов выборов, объявил о своей отставке. Передает УНН со ссылкой на NHK и AFP.

Детали

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил на пресс-конференции в воскресенье, 7 сентября, о своем решении уйти в отставку. Это произошло менее чем через год после начала пребывания Исибы на посту главы правительства. Как указывают СМИ, Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая ранее годами была доминирующей в японской политике, в последнее время получала провальные результаты на выборах (в частности - прошлым летом), в соответствии с чем, уже не первый день призывала к избранию нового лидера.

Я хочу передать эстафету следующему поколению

- заявил Исиба на пресс-конференции.

Появилась информация о возможных преемниках Исибы. Среди них - его партийная соперница Санаэ Такаичи. Также существует вероятность, что пост достанется министру сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми.

Отдельно отметим, что глава правящей партии в Японии традиционно является также премьер-министром.

Исиба будет продолжать исполнять свои обязанности, пока не будет избран новый лидер партии. Парламент также должен одобрить выборы. Впрочем, правящая коалиция больше не имеет большинства в этом парламенте.

Завтра депутаты ЛДП должны проголосовать за проведение внеочередных выборов руководства партии.

Напомним

В Токио стремительно растут цены на квартиры, что вызвало недовольство общественности и политические дебаты. Демократическая партия народа планирует законопроект, который ограничит покупку недвижимости иностранными инвесторами.

В июне премьер-министр Японии Сигэру Исиба отменил свое участие в саммите НАТО в Гааге из-за "различных обстоятельств".

Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние учения Freedom Edge с 15 по 19 сентября в международных водах у острова Чеджу.

В начале лета в Южной Корее зафиксировали рекордную явку на выборах.

Игорь Тележников

Новости Мира
НАТО
Гаага
Токио
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты