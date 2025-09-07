Премьер Японии уходит в отставку: после избирательных провалов его партия уже давно ищет нового лидера
Киев • УНН
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил об отставке после менее чем года на посту. Его партия, ЛДП, потерпела неудачи на выборах, что вызвало призывы к смене лидера.
Глава правящей партии Японии, который традиционно также является премьер-министром, Сигэру Исиба, оказавшись под давлением из-за низких результатов выборов, объявил о своей отставке. Передает УНН со ссылкой на NHK и AFP.
Детали
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил на пресс-конференции в воскресенье, 7 сентября, о своем решении уйти в отставку. Это произошло менее чем через год после начала пребывания Исибы на посту главы правительства. Как указывают СМИ, Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая ранее годами была доминирующей в японской политике, в последнее время получала провальные результаты на выборах (в частности - прошлым летом), в соответствии с чем, уже не первый день призывала к избранию нового лидера.
Я хочу передать эстафету следующему поколению
Появилась информация о возможных преемниках Исибы. Среди них - его партийная соперница Санаэ Такаичи. Также существует вероятность, что пост достанется министру сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми.
Отдельно отметим, что глава правящей партии в Японии традиционно является также премьер-министром.
Исиба будет продолжать исполнять свои обязанности, пока не будет избран новый лидер партии. Парламент также должен одобрить выборы. Впрочем, правящая коалиция больше не имеет большинства в этом парламенте.
Завтра депутаты ЛДП должны проголосовать за проведение внеочередных выборов руководства партии.
Напомним
