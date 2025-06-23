Прем’єр Японії скасував участь у саміті НАТО в Гаазі: в чому причина

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба скасував свою участь у саміті НАТО в Гаазі, що має відбутися 24–25 червня. Як повідомило МЗС Японії, рішення ухвалено через "різні обставини". За даними ЗМІ, скасування пов’язане з малоймовірністю проведення зустрічей у форматі Індо-Тихоокеанської четвірки (IP4) та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Участь у заходах на рівні міністра закордонних справ Японії залишилася в силі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Прем'єр-міністр Японії Шіґеру Ісіба скасував плани участі в саміті НАТО в Гаазі цього тижня - повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії у своїй заяві 23 червня.

Деталі

У пресслужбі відомства додали, що до скасування призвели "різні обставини".

Телеканал Fuji Television повідомив, що "Ісіба виходить зі складу, оскільки запланована зустріч між НАТО та групою чотирьох країн Індо-Тихоокеанського регіону (IP4) навряд чи відбудеться", а також через те, що "зустріч з президентом США Дональдом Трампом малоймовірна".

Південна Корея та Австралія, які разом з Японією та Новою Зеландією входять до складу IP4, також заявили, що їхні лідери не будуть присутні. Як раніше джерело повідомило Reuters, Трамп хотів провести саміт з IP4.

Втім, хоча прем'єр-міністр Ісіба і не поїде на саміт, міністр закордонних справ Японії Такеші Івая відвідає Нідерланди для участі у заході, - йдеться у заяві міністерства.

Доповнення

Три дні тому міністерство закордонних справ Японії оголосило про присутність Ісіби, заявивши, що він має намір "підтвердити разом із союзниками по НАТО та іншими визнання того, що безпека Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського регіонів невіддільна".

Нагадаємо

У місті Гаага, Нідерланди, 24-25 червня відбудеться саміт країн Північноатлантичного Альянсу, на якому держави-члени мають узгодити новий оборонний бюджет у розмірі 5% національного ВВП країн-сучасників НАТО. Місцем проведення саміту є конференц-центр і театр поруч із будівлею, де колись розміщувався трибунал ООН з питань колишньої Югославії.