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Премьер Японии отменил участие в саммите НАТО в Гааге: в чем причина

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба отменил свое участие в саммите НАТО в Гааге из-за «различных обстоятельств», в частности, малой вероятности встреч в формате Индо-Тихоокеанской четверки и с президентом США Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая все же посетит мероприятие.

Премьер Японии отменил участие в саммите НАТО в Гааге: в чем причина

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба отменил свое участие в саммите НАТО в Гааге, который должен состояться 24–25 июня. Как сообщило МИД Японии, решение принято по «разным обстоятельствам». По данным СМИ, отмена связана с малой вероятностью проведения встреч в формате Индо-Тихоокеанской четверки (IP4) и встречи с президентом США Дональдом Трампом. Участие в мероприятиях на уровне министра иностранных дел Японии осталось в силе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба отменил планы участия в саммите НАТО в Гааге на этой неделе

– сообщили в Министерстве иностранных дел Японии в своем заявлении 23 июня.

Детали

В пресс-службе ведомства добавили, что к отмене привели «разные обстоятельства».

Телеканал Fuji Television сообщил, что «Исиба выходит из состава, поскольку запланированная встреча между НАТО и группой четырех стран Индо-Тихоокеанского региона (IP4) вряд ли состоится», а также из-за того, что «встреча с президентом США Дональдом Трампом маловероятна».

Южная Корея и Австралия, которые вместе с Японией и Новой Зеландией входят в состав IP4, также заявили, что их лидеры не будут присутствовать. Как ранее источник сообщил Reuters, Трамп хотел провести саммит с IP4.

Впрочем, хотя премьер-министр Исиба и не поедет на саммит, министр иностранных дел Японии Такеши Ивая посетит Нидерланды для участия в мероприятии, – говорится в заявлении министерства.

Дополнение

Три дня назад министерство иностранных дел Японии объявило о присутствии Исибы, заявив, что он намерен «подтвердить вместе с союзниками по НАТО и другими признание того, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неотделима».

Напомним

В городе Гаага, Нидерланды, 24-25 июня состоится саммит стран Североатлантического Альянса, на котором государства-члены должны согласовать новый оборонный бюджет в размере 5% национального ВВП стран-современников НАТО. Местом проведения саммита является конференц-центр и театр рядом со зданием, где когда-то размещался трибунал ООН по бывшей Югославии.

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Reuters
Новая Зеландия
НАТО
Гаага
Австралия
Дональд Трамп
Южная Корея
Нидерланды
Япония
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