Националистка Такаити на пути к тому, чтобы стать первой женщиной-премьером Японии

Правящая партия Японии в субботу избрала своим лидером консервативную националистку Санаэ Такаити, что открывает ей путь стать первой женщиной-премьер-министром страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Либерально-демократическая партия, правившая Японией почти весь послевоенный период, избрала 64-летнюю Такаити, чтобы вернуть доверие общественности, возмущенной ростом цен и склонной к оппозиционным группам, обещающим стимулы и усиление контроля над мигрантами.

Ожидается, что голосование в парламенте по выбору преемника уходящего в отставку Сигэру Исибы состоится 15 октября. Такаити имеет преимущество, поскольку правящая коалиция имеет наибольшее количество мест.

Такаити, единственная женщина среди пяти кандидатов от ЛДП, одержала победу над более умеренным 44-летним Синдзиро Коидзуми, который претендовал на звание самого молодого современного лидера в стране.

Бывший министр экономической безопасности и внутренних дел, выступающий за экспансионистскую фискальную политику в отношении четвертой по величине экономики мира, Такаити берет на себя руководство партией, которая находится в кризисе.

Различные другие партии, включая экспансионистскую Демократическую партию народа и антииммигрантскую партию Sanseito, неуклонно переманивают избирателей, особенно молодых, у ЛДП. За последний год при Исибе ЛДП и ее партнер по коалиции потеряли большинство в обеих палатах, что привело к его отставке.

Такаити, которая называет своим кумиром Маргарет Тэтчер, первую женщину-премьер-министра Великобритании, предлагает более амбициозное видение перемен, чем Коидзуми, и потенциально более радикальное, пишет издание.

Как сторонница стратегии "абэномики" покойного премьер-министра Синдзо Абэ, направленной на стимулирование экономики за счет агрессивных расходов и мягкой денежно-кредитной политики, она ранее критиковала повышение процентных ставок Банком Японии. Такое изменение структуры расходов может отпугнуть инвесторов, обеспокоенных одним из крупнейших в мире долговых бремен, отмечает издание.

Такаити также подняла вопрос о возможности пересмотра инвестиционного соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое снизило его карательные пошлины в обмен на инвестиции, поддержанные японскими налогоплательщиками.

Посол США в Японии Джордж Глас приветствовал Такаити, написав в социальной сети X, что он рассчитывает на укрепление японо-американского партнерства "на всех фронтах".

Однако ее националистические взгляды, такие как регулярные посещения святилища Ясукуни в память о погибших в войнах Японии, который некоторые азиатские страны считают символом прошлого милитаризма, могут вызвать недовольство соседей, таких как Южная Корея и Китай, пишет издание.

Она выступает за пересмотр пацифистской послевоенной конституции Японии и в этом году предположила, что Япония могла бы сформировать "квазисоюз безопасности" с Тайванем, демократическим островом, на который претендует Китай. Президент Тайваня Лай Цзин-дэ приветствовал ее избрание, назвав ее "верным другом Тайваня".

В случае избрания премьер-министром Такаити заявила, что будет ездить за границу чаще, чем ее предшественник, чтобы донести до людей идею "Япония вернулась!".

"Я отказалась от баланса между работой и личной жизнью и буду работать, работать, работать", - сказала Такаити в своей победной речи.

Ожидается, что она проведет пресс-конференцию около 09:00 по Гринвичу (12:00 по Киеву).

