Три найбільші японські банки випустять стейблкоїн, прив'язаний до єни та долара
Київ • УНН
Три найбільші японські банки, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. і Mizuho Bank, спільно випустять стейблкоїн. Спочатку він буде номінований в японській єні, з планами на версію в доларах США.
Деталі
Стейблкоіни - це цифрові платіжні інструменти, що використовуються в Інтернеті і прив'язані до фіатних валют, таких, як долар США.
Як зазначається в публікації, ці банки стандартизують технічні характеристики, щоб забезпечити можливість використання для внутрішньофірмових та міжфірмових платежів. Використання технології блокчейн дозволяє здійснювати розрахунки з низькими витратами.
Спочатку основна увага буде приділятися стабільній валюті, номінованій в японській єні, а в майбутньому планується випуск версії, номінованої в доларах. Банки передбачають, що їхня стабільна валюта буде введена в практичне використання в цьому фінансовому році, до березня, після випробування концепції.
Нагадаємо
