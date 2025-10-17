Три крупнейших японских банка выпустят стейблкоин, привязанный к иене и доллару

$41.640.12
48.520.01
ukenru
19:15 • 7512 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
18:40 • 12006 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 11585 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 12709 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 13827 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 15016 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 17911 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 19966 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13620 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16631 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
74%
753мм
Популярные новости
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 25871 просмотра
В США умер украинский поэт и литературовед Юрий ТарнавскийPhoto17 октября, 11:04 • 3530 просмотра
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17 октября, 11:12 • 13618 просмотра
Суд продлил Шабунину меру пресечения17 октября, 11:14 • 3266 просмотра
В центре Киева мужчины в штатском «упаковали» других гражданских мужчин: в Нацполиции отреагировалиVideo17:11 • 6216 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 56341 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 82507 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 110434 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 77148 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 101627 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
50 Cent
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема20:07 • 1196 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 25883 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 55306 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 103220 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 79508 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Хранитель
Financial Times
Северный поток

Три крупнейших японских банка выпустят стейблкоин, привязанный к иене и доллару

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Три крупнейших японских банка, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank, совместно выпустят стейблкоин. Изначально он будет номинирован в японских иенах, с планами на версию в долларах США.

Три крупнейших японских банка выпустят стейблкоин, привязанный к иене и доллару

Три крупнейших японских банка - MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank - совместно выпустят стейблкоин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на asia.nikkei.com.

Подробности

Стейблкоины — это цифровые платежные инструменты, используемые в Интернете и привязанные к фиатным валютам, таким как доллар США.

Как отмечается в публикации, эти банки стандартизируют технические характеристики, чтобы обеспечить возможность использования для внутрифирменных и межфирменных платежей. Использование технологии блокчейн позволяет осуществлять расчеты с низкими затратами.

Изначально основное внимание будет уделяться стабильной валюте, номинированной в японской иене, а в будущем планируется выпуск версии, номинированной в долларах. Банки предполагают, что их стабильная валюта будет введена в практическое использование в этом финансовом году, до марта, после испытания концепции.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Япония переживает острейший трудовой кризис в современной истории из-за старения населения и низкой рождаемости. Это ставит под угрозу стабильность всех отраслей - от транспорта до обороны.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Япония