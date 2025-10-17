Три крупнейших японских банка выпустят стейблкоин, привязанный к иене и доллару
Три крупнейших японских банка, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank, совместно выпустят стейблкоин. Изначально он будет номинирован в японских иенах, с планами на версию в долларах США.
Подробности
Стейблкоины — это цифровые платежные инструменты, используемые в Интернете и привязанные к фиатным валютам, таким как доллар США.
Как отмечается в публикации, эти банки стандартизируют технические характеристики, чтобы обеспечить возможность использования для внутрифирменных и межфирменных платежей. Использование технологии блокчейн позволяет осуществлять расчеты с низкими затратами.
Изначально основное внимание будет уделяться стабильной валюте, номинированной в японской иене, а в будущем планируется выпуск версии, номинированной в долларах. Банки предполагают, что их стабильная валюта будет введена в практическое использование в этом финансовом году, до марта, после испытания концепции.
Напомним
