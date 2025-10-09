Японія задихається від нестачі робочої сили: країна "старіє", а економіка – сповільнюється – FT

Японія опинилася перед системною кризою – країна стрімко втрачає робочу силу. Старіння населення, низька народжуваність і небажання відкривати ринок для мігрантів поставили під загрозу стабільність усіх галузей – від транспорту до оборони. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише УНН.

Японія переживає найгострішу трудову кризу у своїй сучасній історії. Брак працівників охопив практично всі професії: від теслі та водія автобуса до солдата, фармацевта чи кухаря. У кожній галузі відчувається дефіцит кадрів, який вже виходить за межі економічних проблем – він став викликом для нації.

Ситуацію ускладнює інфляція та падіння рівня обслуговування, що особливо відчутно у країні, яка десятиліттями славилася ідеальною ввічливістю та точністю сервісу. Тепер усе стає "трохи повільнішим, трохи гіршим і трохи менш привітним" – як зазначають місцеві ЗМІ.

Нова лідерка Ліберально-демократичної партії Санае Такаїчі, яка, ймовірно, стане першою жінкою-прем’єркою Японії, отримала країну у спадок у момент, коли демографічне скорочення стало незворотним. Після 70 років майже безперервного правління правлячій партії бракує нових ідей, а десятиліття прорахунків лише поглибили кризу.

Побудувати суспільство, яке комфортно живе зі зростанням цін і зменшенням робочої сили, – надзвичайно складне завдання – визнає Такаїчі.

Її найбільший виклик – імміграція. Попри власний консерватизм і обережне ставлення до відкритих кордонів, Такаїчі визнає, що без залучення іноземних працівників Японія не впорається. Вона вже розпочала суспільну дискусію про необхідність контрольованого припливу мігрантів – тему, яку її попередники воліли уникати.

За даними FT, проблема полягає не лише в кількості робочих рук, а й у здатності країни адаптуватися. Навіть інтенсивна роботизація і розвиток ШІ не встигають компенсувати темпи старіння. Якщо тенденції не зміняться, через кілька десятиліть Японія може втратити статус технологічного і промислового лідера, перетворившись на "суспільство, що повільно зникає".

