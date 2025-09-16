Японія відкидає заклик США до підвищення мит для Китаю та Індії через торігвлю з рф

$41.230.05
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
15:22 • 6878 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 9264 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 22999 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 37475 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 21655 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 34626 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 34258 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 15956 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36745 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54 • 23671 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
38%
750мм
Популярнi новини
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький16 вересня, 06:42 • 20570 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 28336 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 33258 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України10:48 • 17626 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto12:18 • 12731 перегляди
Публікації
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 6888 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 12352 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 37479 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 34629 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру16 вересня, 08:08 • 34261 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Христя Фріланд
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 3820 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 11940 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 47269 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 46306 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 50961 перегляди
Актуальне
The Guardian
TikTok
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Японія відкидає заклик США до підвищення мит для Китаю та Індії через торігвлю з рф

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като відхилив заклик США посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна шляхом введення вищих мит на імпорт російської нафти для Китаю та Індії. Японія посилається на зобов'язання в рамках СОТ, які не дозволяють застосовувати мита понад встановлені ліміти.

Японія відкидає заклик США до підвищення мит для Китаю та Індії через торігвлю з рф

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като відхилив заклик США посилити тиск на президента рф володимира путіна з метою припинення війни в Україні шляхом введення більш високих мит на імпорт російської нафти для Китаю та Індії, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Японія взяла на себе зобов'язання в рамках Світової організації торгівлі не застосовувати мита понад встановлені ліміти і ставитися до всіх країн-членів справедливо, поки інші країни дотримуються своїх зобов'язань в рамках угод СОТ 

- заявив журналістам у вівторок міністр фінансів Кацунобу Като.

"Нам було б складно підвищити мита, скажімо, на 50%, тільки на тій підставі, що конкретна країна імпортує нафту з росії", - додав він.

Додамо

Коментарі Като пролунали після того, як країни "Великої сімки" обговорили санкції проти росії на онлайн-зустрічі у п'ятницю. У ході зустрічі США закликали своїх союзників по "Великої сімці" розглянути можливість введення мит до 100% для Китаю та Індії у зв'язку з закупівлями ними російської нафти, що продовжуються.

Зауваження міністра фінансів свідчить про те, що Токіо, як і раніше, обережно ставиться до участі у підвищенні мит для країн, які торгують з росією, особливо з урахуванням того, що сама Японія продовжує імпортувати нафту та скраплений природний газ із сусідньої країни.

"Ми розглядаємо найбільш ефективні форми тиску і тісно координуємо дії з нашими партнерами щодо "Великої сімки"", — сказав Като, маючи на увазі можливі заходи щодо запобігання російській агресії проти України.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, представники "Великої сімки" наразі працюють над новим пакетом санкцій і планують завершити його розробку протягом наступних двох тижнів.

Контекст

Пропозиція США — черговий приклад того, як адміністрація Дональда Трампа все частіше використовує мита як інструмент для досягнення політичних цілей і спонукає торгових партнерів наслідувати її приклад.

Згідно з пропозицією, план передбачає введення 50–100% вторинних мит на товари Китаю та Індії, а також обмежувальні торговельні заходи як на імпорт, так і на експорт, щоб обмежити потік російських енергоносіїв та запобігти передачі в росію технологій подвійного призначення.

Трамп також заявив про готовність запровадити "серйозні" санкції щодо російського експорту енергоносіїв, якщо країни НАТО наслідуватимуть його приклад. У той час як багато європейських країн скоротили або припинили імпорт російської нафти, деякі члени НАТО, включаючи Угорщину, виступили проти жорсткіших пропозицій ЄС, спрямованих проти російського енергетичного сектору.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Світова організація торгівлі
G7
НАТО
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна