Японія відкидає заклик США до підвищення мит для Китаю та Індії через торігвлю з рф

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като відхилив заклик США посилити тиск на президента рф володимира путіна з метою припинення війни в Україні шляхом введення більш високих мит на імпорт російської нафти для Китаю та Індії, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Японія взяла на себе зобов'язання в рамках Світової організації торгівлі не застосовувати мита понад встановлені ліміти і ставитися до всіх країн-членів справедливо, поки інші країни дотримуються своїх зобов'язань в рамках угод СОТ - заявив журналістам у вівторок міністр фінансів Кацунобу Като.

"Нам було б складно підвищити мита, скажімо, на 50%, тільки на тій підставі, що конкретна країна імпортує нафту з росії", - додав він.

Додамо

Коментарі Като пролунали після того, як країни "Великої сімки" обговорили санкції проти росії на онлайн-зустрічі у п'ятницю. У ході зустрічі США закликали своїх союзників по "Великої сімці" розглянути можливість введення мит до 100% для Китаю та Індії у зв'язку з закупівлями ними російської нафти, що продовжуються.

Зауваження міністра фінансів свідчить про те, що Токіо, як і раніше, обережно ставиться до участі у підвищенні мит для країн, які торгують з росією, особливо з урахуванням того, що сама Японія продовжує імпортувати нафту та скраплений природний газ із сусідньої країни.

"Ми розглядаємо найбільш ефективні форми тиску і тісно координуємо дії з нашими партнерами щодо "Великої сімки"", — сказав Като, маючи на увазі можливі заходи щодо запобігання російській агресії проти України.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, представники "Великої сімки" наразі працюють над новим пакетом санкцій і планують завершити його розробку протягом наступних двох тижнів.

Контекст

Пропозиція США — черговий приклад того, як адміністрація Дональда Трампа все частіше використовує мита як інструмент для досягнення політичних цілей і спонукає торгових партнерів наслідувати її приклад.

Згідно з пропозицією, план передбачає введення 50–100% вторинних мит на товари Китаю та Індії, а також обмежувальні торговельні заходи як на імпорт, так і на експорт, щоб обмежити потік російських енергоносіїв та запобігти передачі в росію технологій подвійного призначення.

Трамп також заявив про готовність запровадити "серйозні" санкції щодо російського експорту енергоносіїв, якщо країни НАТО наслідуватимуть його приклад. У той час як багато європейських країн скоротили або припинили імпорт російської нафти, деякі члени НАТО, включаючи Угорщину, виступили проти жорсткіших пропозицій ЄС, спрямованих проти російського енергетичного сектору.