Япония отвергает призыв США к повышению пошлин для Китая и Индии из-за торговли с рф

Министр финансов Японии Кацунобу Като отклонил призыв США усилить давление на президента РФ Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине путем введения более высоких пошлин на импорт российской нефти для Китая и Индии, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации не применять пошлины сверх установленных лимитов и относиться ко всем странам-членам справедливо, пока другие страны соблюдают свои обязательства в рамках соглашений ВТО - заявил журналистам во вторник министр финансов Кацунобу Като.

"Нам было бы сложно повысить пошлины, скажем, на 50%, только на том основании, что конкретная страна импортирует нефть из России", - добавил он.

Добавим

Комментарии Като прозвучали после того, как страны "Большой семерки" обсудили санкции против России на онлайн-встрече в пятницу. В ходе встречи США призвали своих союзников по "Большой семерке" рассмотреть возможность введения пошлин до 100% для Китая и Индии в связи с продолжающимися закупками ими российской нефти.

Замечание министра финансов свидетельствует о том, что Токио по-прежнему осторожно относится к участию в повышении пошлин для стран, торгующих с Россией, особенно с учетом того, что сама Япония продолжает импортировать нефть и сжиженный природный газ из соседней страны.

"Мы рассматриваем наиболее эффективные формы давления и тесно координируем действия с нашими партнерами по "Большой семерке"", — сказал Като, имея в виду возможные меры по предотвращению российской агрессии против Украины.

По словам источника, знакомого с ситуацией, представители "Большой семерки" сейчас работают над новым пакетом санкций и планируют завершить его разработку в течение следующих двух недель.

Контекст

Предложение США — очередной пример того, как администрация Дональда Трампа все чаще использует пошлины как инструмент для достижения политических целей и побуждает торговых партнеров следовать ее примеру.

Согласно предложению, план предусматривает введение 50–100% вторичных пошлин на товары Китая и Индии, а также ограничительные торговые меры как на импорт, так и на экспорт, чтобы ограничить поток российских энергоносителей и предотвратить передачу в Россию технологий двойного назначения.

Трамп также заявил о готовности ввести "серьезные" санкции в отношении российского экспорта энергоносителей, если страны НАТО последуют его примеру. В то время как многие европейские страны сократили или прекратили импорт российской нефти, некоторые члены НАТО, включая Венгрию, выступили против более жестких предложений ЕС, направленных против российского энергетического сектора.