Япония задыхается от нехватки рабочей силы: страна «стареет», а экономика – замедляется – FT

$41.400.09
48.140.04
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 3514 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 4438 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 9638 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 13179 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 24307 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 47167 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 33963 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 28706 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52211 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 57838 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
91%
746мм
Популярные новости
Модель ИИ стала членом совета директоров госфонда Казахстана8 октября, 22:51 • 4076 просмотра
Германия отменяет ускоренное получение гражданства для иностранцев8 октября, 23:38 • 7872 просмотра
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине9 октября, 00:06 • 11217 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto9 октября, 01:52 • 22487 просмотра
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны04:10 • 2606 просмотра
публикации
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
07:35 • 3514 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 52211 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 57838 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 37264 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 49202 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Елена Соседка
Джефф Безос
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 21851 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 39441 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 53629 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 55441 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 106505 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Grand Theft Auto
Сокол 9
Ракета New Shepard
Шахед-136

Япония задыхается от нехватки рабочей силы: страна «стареет», а экономика – замедляется – FT

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Япония переживает острейший трудовой кризис в современной истории из-за старения населения и низкой рождаемости, что угрожает стабильности всех отраслей. Новый лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаичи признает необходимость привлечения иностранных работников для решения этой проблемы.

Япония задыхается от нехватки рабочей силы: страна «стареет», а экономика – замедляется – FT

Япония оказалась перед системным кризисом – страна стремительно теряет рабочую силу. Старение населения, низкая рождаемость и нежелание открывать рынок для мигрантов поставили под угрозу стабильность всех отраслей – от транспорта до обороны. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Япония переживает острейший трудовой кризис в своей современной истории. Нехватка работников охватила практически все профессии: от плотника и водителя автобуса до солдата, фармацевта или повара. В каждой отрасли ощущается дефицит кадров, который уже выходит за рамки экономических проблем – он стал вызовом для нации.

Ситуацию усугубляет инфляция и падение уровня обслуживания, что особенно ощутимо в стране, которая десятилетиями славилась идеальной вежливостью и точностью сервиса. Теперь все становится «немного медленнее, немного хуже и немного менее приветливым» – как отмечают местные СМИ.

Япония отвергает призыв США к повышению пошлин для Китая и Индии из-за торговли с рф16.09.25, 19:34 • 3336 просмотров

Новый лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаичи, которая, вероятно, станет первой женщиной-премьером Японии, получила страну в наследство в момент, когда демографическое сокращение стало необратимым. После 70 лет почти непрерывного правления правящей партии не хватает новых идей, а десятилетия просчетов лишь усугубили кризис.

Построить общество, которое комфортно живет с ростом цен и уменьшением рабочей силы, – чрезвычайно сложная задача 

– признает Такаичи.

Ее самый большой вызов – иммиграция. Несмотря на собственный консерватизм и осторожное отношение к открытым границам, Такаичи признает, что без привлечения иностранных работников Япония не справится. Она уже начала общественную дискуссию о необходимости контролируемого притока мигрантов – тему, которую ее предшественники предпочитали избегать.

По данным FT, проблема заключается не только в количестве рабочих рук, но и в способности страны адаптироваться. Даже интенсивная роботизация и развитие ИИ не успевают компенсировать темпы старения. Если тенденции не изменятся, через несколько десятилетий Япония может потерять статус технологического и промышленного лидера, превратившись в «медленно исчезающее общество».

Националистка Такаити на пути к тому, чтобы стать первой женщиной-премьером Японии04.10.25, 10:47 • 4693 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Аптека
Financial Times
Индия
Китай
Япония
Соединённые Штаты