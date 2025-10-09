Япония задыхается от нехватки рабочей силы: страна «стареет», а экономика – замедляется – FT

Япония оказалась перед системным кризисом – страна стремительно теряет рабочую силу. Старение населения, низкая рождаемость и нежелание открывать рынок для мигрантов поставили под угрозу стабильность всех отраслей – от транспорта до обороны. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Япония переживает острейший трудовой кризис в своей современной истории. Нехватка работников охватила практически все профессии: от плотника и водителя автобуса до солдата, фармацевта или повара. В каждой отрасли ощущается дефицит кадров, который уже выходит за рамки экономических проблем – он стал вызовом для нации.

Ситуацию усугубляет инфляция и падение уровня обслуживания, что особенно ощутимо в стране, которая десятилетиями славилась идеальной вежливостью и точностью сервиса. Теперь все становится «немного медленнее, немного хуже и немного менее приветливым» – как отмечают местные СМИ.

Япония отвергает призыв США к повышению пошлин для Китая и Индии из-за торговли с рф

Новый лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаичи, которая, вероятно, станет первой женщиной-премьером Японии, получила страну в наследство в момент, когда демографическое сокращение стало необратимым. После 70 лет почти непрерывного правления правящей партии не хватает новых идей, а десятилетия просчетов лишь усугубили кризис.

Построить общество, которое комфортно живет с ростом цен и уменьшением рабочей силы, – чрезвычайно сложная задача – признает Такаичи.

Ее самый большой вызов – иммиграция. Несмотря на собственный консерватизм и осторожное отношение к открытым границам, Такаичи признает, что без привлечения иностранных работников Япония не справится. Она уже начала общественную дискуссию о необходимости контролируемого притока мигрантов – тему, которую ее предшественники предпочитали избегать.

По данным FT, проблема заключается не только в количестве рабочих рук, но и в способности страны адаптироваться. Даже интенсивная роботизация и развитие ИИ не успевают компенсировать темпы старения. Если тенденции не изменятся, через несколько десятилетий Япония может потерять статус технологического и промышленного лидера, превратившись в «медленно исчезающее общество».

Националистка Такаити на пути к тому, чтобы стать первой женщиной-премьером Японии