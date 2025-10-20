$41.730.10
Эксклюзив
07:13 • 3126 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 10791 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
02:26 • 17912 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 57862 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 89715 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 51799 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 46542 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 42704 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47357 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 55024 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 89715 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 59388 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 138645 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 159422 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 182555 просмотра
В Токио согласована новая коалиция: Санаэ Такаичи может стать первой женщиной, которая возглавит правительство страны Японии

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Японская ЛДП и Партия инноваций Японии подписали коалиционное соглашение 20 октября. Санаэ Такаичи, лидер ЛДП, как ожидается, станет первой женщиной, которая возглавит правительство Японии.

В Токио согласована новая коалиция: Санаэ Такаичи может стать первой женщиной, которая возглавит правительство страны Японии

Японская Либерально-демократическая партия (ЛДП) и Партия инноваций Японии (JIP) объявили о подписании коалиционного соглашения в понедельник, 20 октября, в Токио. Санаэ Такаичи, скорее всего, станет первой женщиной во главе японского правительства.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаичи согласилась сформировать коалицию с бывшей оппозиционной партией Исин. Таким образом, женщина находится на пороге своего величайшего достижения: избрания первой женщиной-премьер-министром Японии.

Соглашение с Исин состоялось после распада 26-летней коалиции ЛДП с Комэйто, которая разорвала свой альянс после того, как правящая партия избрала Такаичи своим новым лидером.

Накануне сопредседатель ЛДП Хирофуми Йосимура считает, что соглашение положит конец многонедельному политическому кризису и проложит путь для Санаэ Такаичи, которая займет пост премьер-министра.

Политик отмечал:

Сегодня мы подпишем соглашение о создании коалиционного правительства. В 18:00 по токийскому времени (9:00 по Гринвичу) мы официально его заключим. .. После тщательного обдумывания прошлой ночью я позвонил президенту Такаичи сегодня утром […] Я выразил нашу готовность работать вместе, чтобы двигать Японию вперед

- сообщил представитель Либерально-демократической партии.

Напомним

Правящая партия Японии в субботу, 2 октября, избрала своим лидером консервативную националистку Санаэ Такаичи, что открывает ей путь стать первой женщиной-премьер-министром страны.

Украина получит первые финансовые поступления от Японии в рамках использования доходов от замороженных российских активов в начале 2026 года.

Три крупнейших японских банка, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Mizuho Bank, совместно выпустят стейблкоин. Сначала он будет номинирован в японской иене, с планами на версию в долларах США.

Игорь Тележников

Новости Мира
Токио
Япония