В Токио согласована новая коалиция: Санаэ Такаичи может стать первой женщиной, которая возглавит правительство страны Японии
Киев • УНН
Японская ЛДП и Партия инноваций Японии подписали коалиционное соглашение 20 октября. Санаэ Такаичи, лидер ЛДП, как ожидается, станет первой женщиной, которая возглавит правительство Японии.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаичи согласилась сформировать коалицию с бывшей оппозиционной партией Исин. Таким образом, женщина находится на пороге своего величайшего достижения: избрания первой женщиной-премьер-министром Японии.
Соглашение с Исин состоялось после распада 26-летней коалиции ЛДП с Комэйто, которая разорвала свой альянс после того, как правящая партия избрала Такаичи своим новым лидером.
Накануне сопредседатель ЛДП Хирофуми Йосимура считает, что соглашение положит конец многонедельному политическому кризису и проложит путь для Санаэ Такаичи, которая займет пост премьер-министра.
Политик отмечал:
Сегодня мы подпишем соглашение о создании коалиционного правительства. В 18:00 по токийскому времени (9:00 по Гринвичу) мы официально его заключим. .. После тщательного обдумывания прошлой ночью я позвонил президенту Такаичи сегодня утром […] Я выразил нашу готовность работать вместе, чтобы двигать Японию вперед
Напомним
Правящая партия Японии в субботу, 2 октября, избрала своим лидером консервативную националистку Санаэ Такаичи, что открывает ей путь стать первой женщиной-премьер-министром страны.
