Главный иранский дипломат провел переговоры в Китае перед визитом Трампа
Киев • УНН
Аббас Арагчи встретился с Ван И в Пекине накануне саммита США и Китая. Стороны обсудили войну и экспорт нефти на фоне усиления санкций США.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи совершил первый визит в Китай с начала войны и провел переговоры с главным дипломатом КНР Ван И в Пекине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Встреча состоялась за несколько дней до запланированного саммита президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, который должен пройти 14-15 мая. Ожидается, что одним из ключевых вопросов станет война с Ираном.
Это первый приезд иранского министра в Китай с момента начала конфликта, который существенно повлиял на глобальные поставки нефти.
Китай остается ключевым партнером Ирана
Пекин продолжает играть важную роль как экономический и дипломатический союзник Тегерана. По данным агентства, Китай закупает около 90% иранского нефтяного экспорта.
Во время войны стороны поддерживали регулярный контакт – только за последние недели дипломаты провели как минимум три телефонных разговора.
Визит проходит на фоне усиления санкционного давления США. В частности, Министерство финансов США ввело ограничения против китайских нефтеперерабатывающих предприятий за переработку иранской нефти.
В ответ Китай приказал своим компаниям игнорировать американские санкции, что стало беспрецедентным шагом и дополнительно обострило отношения между Вашингтоном и Пекином.
Иран координирует позиции с союзниками
Перед поездкой в Китай Арагчи посетил Россию, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Таким образом, Иран активизирует дипломатические контакты с ключевыми партнерами накануне важных международных переговоров, которые могут повлиять на дальнейший ход конфликта и ситуацию на энергетических рынках.
