"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
Главный иранский дипломат провел переговоры в Китае перед визитом Трампа

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Аббас Арагчи встретился с Ван И в Пекине накануне саммита США и Китая. Стороны обсудили войну и экспорт нефти на фоне усиления санкций США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи совершил первый визит в Китай с начала войны и провел переговоры с главным дипломатом КНР Ван И в Пекине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась за несколько дней до запланированного саммита президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, который должен пройти 14-15 мая. Ожидается, что одним из ключевых вопросов станет война с Ираном.

Это первый приезд иранского министра в Китай с момента начала конфликта, который существенно повлиял на глобальные поставки нефти.

Китай остается ключевым партнером Ирана

Пекин продолжает играть важную роль как экономический и дипломатический союзник Тегерана. По данным агентства, Китай закупает около 90% иранского нефтяного экспорта.

Во время войны стороны поддерживали регулярный контакт – только за последние недели дипломаты провели как минимум три телефонных разговора.

Визит проходит на фоне усиления санкционного давления США. В частности, Министерство финансов США ввело ограничения против китайских нефтеперерабатывающих предприятий за переработку иранской нефти.

В ответ Китай приказал своим компаниям игнорировать американские санкции, что стало беспрецедентным шагом и дополнительно обострило отношения между Вашингтоном и Пекином.

Иран координирует позиции с союзниками

Перед поездкой в Китай Арагчи посетил Россию, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Таким образом, Иран активизирует дипломатические контакты с ключевыми партнерами накануне важных международных переговоров, которые могут повлиять на дальнейший ход конфликта и ситуацию на энергетических рынках.

