Главный иранский дипломат провел переговоры в Китае перед визитом Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи совершил первый визит в Китай с начала войны и провел переговоры с главным дипломатом КНР Ван И в Пекине. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась за несколько дней до запланированного саммита президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, который должен пройти 14-15 мая. Ожидается, что одним из ключевых вопросов станет война с Ираном.

Это первый приезд иранского министра в Китай с момента начала конфликта, который существенно повлиял на глобальные поставки нефти.

Китай остается ключевым партнером Ирана

Пекин продолжает играть важную роль как экономический и дипломатический союзник Тегерана. По данным агентства, Китай закупает около 90% иранского нефтяного экспорта.

Во время войны стороны поддерживали регулярный контакт – только за последние недели дипломаты провели как минимум три телефонных разговора.

Министр иностранных дел Ирана провел ряд телефонных звонков. Речь шла об усилиях по прекращению войны

Визит проходит на фоне усиления санкционного давления США. В частности, Министерство финансов США ввело ограничения против китайских нефтеперерабатывающих предприятий за переработку иранской нефти.

В ответ Китай приказал своим компаниям игнорировать американские санкции, что стало беспрецедентным шагом и дополнительно обострило отношения между Вашингтоном и Пекином.

Иран координирует позиции с союзниками

Перед поездкой в Китай Арагчи посетил Россию, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Таким образом, Иран активизирует дипломатические контакты с ключевыми партнерами накануне важных международных переговоров, которые могут повлиять на дальнейший ход конфликта и ситуацию на энергетических рынках.

