Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй голову
Київ • УНН
Майлі Сайрус зустрілася з прихильницею, яка має рак молочної залози 3-ї стадії. Співачка власноруч поголила їй голову за лаштунками.
Американська співачка Майлі Сайрус зустрілася з прихильницею, яка бореться з раком молочної залози, та виконала її незвичайне прохання – особисто поголила їй голову за лаштунками концерту в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє People, пише УНН.
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Кеш Джейкобс, якій діагностували рак молочної залози 3-ї стадії, давно мріяла зустрітися з улюбленою артисткою. Перед концертом вона звернулася до Сайрус із проханням допомогти їй попрощатися з волоссям.
Спочатку прихильниця відвідала виступ співачки в Hollywood Bowl, однак зустрітися з нею тоді не вдалося. Згодом команда артистки запросила Джейкобс на наступний концерт та організувала особисту зустріч.
Майлі Сайрус підтримала прихильницю
За лаштунками концерту співачка взяла машинку для стрижки та власноруч поголила голову Джейкобс. Упродовж зустрічі Сайрус підтримувала дівчину, говорила їй компліменти та намагалася підбадьорити.
Пізніше Джейкобс розповіла, що була вражена щирістю та доброзичливістю артистки. За її словами, музика Майлі допомагала їй переживати найскладніші періоди життя.
Для прихильниці ця зустріч стала здійсненням давньої мрії та особливим моментом під час боротьби із хворобою.
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