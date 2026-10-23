Майли Сайрус исполнила мечту поклонницы, борющейся с раком, — певица лично побрила ей голову

Американская певица Майли Сайрус встретилась с поклонницей, которая борется с раком молочной железы, и выполнила её необычную просьбу — лично побрила ей голову за кулисами концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает People, пишет УНН.

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Кэш Джейкобс, которой диагностировали рак молочной железы 3-й стадии, давно мечтала встретиться с любимой артисткой. Перед концертом она обратилась к Сайрус с просьбой помочь ей попрощаться с волосами.

Сначала поклонница посетила выступление певицы в Hollywood Bowl, однако встретиться с ней тогда не удалось. Впоследствии команда артистки пригласила Джейкобс на следующий концерт и организовала личную встречу.

Майли Сайрус поддержала поклонницу

За кулисами концерта певица взяла машинку для стрижки и собственноручно побрила голову Джейкобс. Во время встречи Сайрус поддерживала девушку, говорила ей комплименты и старалась приободрить.

Позже Джейкобс рассказала, что была поражена искренностью и доброжелательностью артистки. По её словам, музыка Майли помогала ей переживать самые сложные периоды жизни.

Для поклонницы эта встреча стала исполнением давней мечты и особенным моментом во время борьбы с болезнью.

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