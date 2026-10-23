О жизни Эми Уайнхаус создадут мюзикл в Лондоне — к проекту присоединился отец певицы

В Лондоне готовят мюзикл, посвящённый жизни и творчеству британской певицы Эми Уайнхаус. Постановка должна выйти на сцене знаменитого театрального района Вест-Энд, а к её созданию присоединился отец артистки Митч Уайнхаус. Об этом 22 октября сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Проект находится на ранней стадии разработки. Над ним работает продюсер Кэтрин Шрайбер, лауреат престижной театральной премии «Тони». В настоящее время творческая команда проводит кастинг, однако дату премьеры ещё не объявили.

Авторы планируют сосредоточиться на музыкальном наследии Уайнхаус и её самых известных композициях, а не только на сложных событиях личной жизни певицы.

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Новость о мюзикле объявили на фоне 20-летия альбома «Back to Black», который принёс Уайнхаус мировую славу.

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23 октября также запланирован выход расширенного переиздания пластинки. В него войдут ранее не публиковавшиеся записи и концертное выступление 2007 года.

Эми Уайнхаус стала одной из самых влиятельных британских певиц своего поколения. Её творчество сочетало соул, джаз и ритм-энд-блюз, а альбом «Back to Black» получил международное признание.

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