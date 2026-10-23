Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки

У Лондоні готують мюзикл, присвячений життю та творчості британської співачки Емі Вайнгауз. Постановка має вийти на сцені знаменитого театрального району Вест-Енд, а до її створення долучився батько артистки Мітч Вайнгауз. Про це 22 жовтня повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Над ним працює продюсерка Кетрін Шрайбер, лауреатка престижної театральної премії "Тоні". Наразі творча команда проводить кастинг, однак дату прем'єри ще не оголосили.

Автори планують зосередитися на музичній спадщині Вайнгауз та її найвідоміших композиціях, а не лише на складних подіях особистого життя співачки.

Новий проєкт приурочили до 20-річчя культового альбому

Новину про мюзикл оголосили на тлі 20-річчя альбому "Back to Black", який приніс Вайнгауз світову славу.

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23 жовтня також запланований вихід розширеного перевидання платівки. До нього увійдуть раніше неопубліковані записи та концертний виступ 2007 року.

Емі Вайнгауз стала однією з найвпливовіших британських співачок свого покоління. Її творчість поєднувала соул, джаз і ритм-енд-блюз, а альбом "Back to Black" здобув міжнародне визнання.

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