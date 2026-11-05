Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых
Киев • УНН
Мелания Трамп пожаловалась советникам на депортацию знакомых. Дональд Трамп в то же время критиковал и поддерживал жёсткий курс Стивена Миллера.
Мелания Трамп не в восторге от агрессивной политики президента США Дональда Трампа в отношении депортации иммигрантов. В течение последнего года она неоднократно выражала свое недовольство близким советникам — ведь депортировали ее знакомых, передает УНН со ссылкой на TMZ.
Как сообщает The Wall Street Journal, первая леди рассказала помощникам, что некоторых ее знакомых высылают из страны, и это ее чрезвычайно разозлило.
В связи с этим Трамп, по имеющейся информации, заявил своим советникам, что Стивен Миллер — заместитель руководителя аппарата Белого дома, ответственный за вопросы внутренней безопасности, — зашел слишком далеко в своей иммиграционной политике, пытаясь арестовать и депортировать каждого иммигранта без надлежащих документов, находящегося в Соединенных Штатах. В то же время в других разговорах с помощниками Трамп, как сообщается, поддерживал жесткие иммиграционные методы Миллера.
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Издание WSJ также отмечает, что республиканцы в Техасе и Флориде тайно выступали против жесткой позиции Миллера по вопросу иммиграции и жаловались на это в Белый дом.
Как известно, вопрос иммиграции был одной из наиболее острых тем во время второго срока Трампа. При этом Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) подвергалась резкой критике из-за методов, которые она применяла при задержании мигрантов, находящихся в стране без документов.
Некоторые из таких операций перерастали в насилие и приводили к смертельным последствиям — в частности, погибли несколько граждан США.
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