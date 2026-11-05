Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії