Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих
Київ • УНН
Меланія Трамп поскаржилася радникам на депортацію знайомих. Дональд Трамп водночас критикував і підтримував жорсткий курс Стівена Міллера.
Меланія Трамп не в захваті від агресивної політики президента США Дональда Трампа щодо депортації іммігрантів. Протягом останнього року вона неодноразово висловлювала своє невдоволення близьким радникам — адже депортували її знайомих, передає УНН із посиланням на TMZ.
Як повідомляє The Wall Street Journal, перша леді розповіла помічникам, що декого з її знайомих висилають із країни, і це її неабияк розлютило.
У зв’язку з цим Трамп, за наявною інформацією, заявив своїм радникам, що Стівен Міллер — заступник керівника апарату Білого дому, відповідальний за питання внутрішньої безпеки, — зайшов надто далеко у своїй імміграційній політиці, намагаючись заарештувати й депортувати кожного іммігранта без належних документів, який перебуває у Сполучених Штатах. Водночас, в інших розмовах із помічниками Трамп, як повідомляється, підтримував жорсткі імміграційні методи Міллера.
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Видання WSJ також зазначає, що республіканці в Техасі та Флориді потай виступали проти жорсткої позиції Міллера щодо імміграції й скаржилися на це в Білий дім.
Як відомо, питання імміграції було однією з найбільш гострих тем під час другого терміну Трампа. При цьому Імміграційна та митна служба США (ICE) зазнавала різкої критики через методи, які вона застосовувала під час затримання мігрантів, що перебувають у країні без документів.
Деякі з таких операцій переростали в насильство і призводили до смертельних наслідків — зокрема, загинуло кілька громадян США.
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