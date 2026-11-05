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Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Меланія Трамп поскаржилася радникам на депортацію знайомих. Дональд Трамп водночас критикував і підтримував жорсткий курс Стівена Міллера.

Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих
Дональд та Меланія Трамп. Фото: Evan Vucci/AP

Меланія Трамп не в захваті від агресивної політики президента США Дональда Трампа щодо депортації іммігрантів. Протягом останнього року вона неодноразово висловлювала своє невдоволення близьким радникам — адже депортували її знайомих, передає УНН із посиланням на TMZ.

Як повідомляє The Wall Street Journal, перша леді розповіла помічникам, що декого з її знайомих висилають із країни, і це її неабияк розлютило.

У зв’язку з цим Трамп, за наявною інформацією, заявив своїм радникам, що Стівен Міллер — заступник керівника апарату Білого дому, відповідальний за питання внутрішньої безпеки, — зайшов надто далеко у своїй імміграційній політиці, намагаючись заарештувати й депортувати кожного іммігранта без належних документів, який перебуває у Сполучених Штатах. Водночас, в інших розмовах із помічниками Трамп, як повідомляється, підтримував жорсткі імміграційні методи Міллера.

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Видання WSJ також зазначає, що республіканці в Техасі та Флориді потай виступали проти жорсткої позиції Міллера щодо імміграції й скаржилися на це в Білий дім.

Як відомо, питання імміграції було однією з найбільш гострих тем під час другого терміну Трампа. При цьому Імміграційна та митна служба США (ICE) зазнавала різкої критики через методи, які вона застосовувала під час затримання мігрантів, що перебувають у країні без документів.

Деякі з таких операцій переростали в насильство і призводили до смертельних наслідків — зокрема, загинуло кілька громадян США.

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Антоніна Туманова

СвітУНН Lite
Меланія Трамп
Білий дім
Дональд Трамп
Техас
Сполучені Штати Америки
Флорида