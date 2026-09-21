США за таємними угодами депортували понад 25 тисяч мігрантів до третіх країн - розслідування

Сполучені Штати депортували понад 25 000 людей відповідно до таємних угод із 35 країнами, які погодилися приймати мігрантів, що не мають жодних зв’язків із цими державами, йдеться в розслідуванні Forbidden Stories. Про це повідомляє Agence France-Presse (AFP), пише УНН.

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Як зазначає видання, після того як президент США Дональд Трамп вступив на посаду в січні 2025 року, Вашингтон почав укладати угоди з країнами, що розвиваються, про прийняття мігрантів, яких юридично неможливо відправити назад до їхніх рідних країн.

Як встановило розслідування Forbidden Stories, адміністрація США передбачила 410 мільйонів доларів, які мають бути безпосередньо виплачені країнам, що приймають депортованих, або установам ООН для сприяння їхньому переміщенню.

За даними, зібраними Forbidden Stories спільно з консорціумом міжнародних журналістів, станом на 31 серпня 2026 року щонайменше 25 447 людей уже були депортовані до третіх країн.

Переважну більшість - близько 20 000 людей - відправили до Мексики. Решту розподілили між 27 іншими країнами Латинської Америки, Африки та Тихоокеанського регіону, а ще із сімома країнами угоди вже були остаточно укладені.

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Умови цих угод відрізняються, зокрема щодо того, громадян яких країн можна депортувати, а також щодо того, чи можуть приймати людей із судимостями.

Розслідування AFP, проведене на початку цього року, встановило, що Вашингтон використовує заборони на видачу віз та обмеження щодо африканських країн, щоб змусити їх погоджуватися на прийняття депортованих.

Юристи розповіли виданню, що депортовані опиняються в "юридичній чорній дірі": їх утримують без пред’явлення обвинувачень у країнах, з якими вони не мають жодних зв’язків і де вони мають дуже мало або взагалі не мають прав.

Forbidden Stories повідомило, що до 49 із 54 африканських країн зверталися з пропозицією приймати депортованих із третіх країн.

За даними Forbidden Stories, більшість переговорів та виплат здійснював маловідомий підрозділ Державного департаменту США — Управління з питань реміграції (Office of Remigration), створене в травні 2025 року.

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