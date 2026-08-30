Суд у США заборонив адміністрації Трампа депортувати студентів за критику Ізраїлю

$44.5451.86
ukenru
20:56 • 4724 перегляди
Київ 29 серпня майже половину доби провів під повітряними тривогами
20:30 • 7090 перегляди
В Одесі чоловік застрелив батьків, поранив брата, а потім вкоротив і собі віку – поліція
Ексклюзив
17:08 • 19495 перегляди
Який вигляд має село Мила після російського удару - фоторепортажPhotoVideo
29 серпня, 15:05 • 23758 перегляди
"Чорних трансплантологів" на Буковині взяли під варту із заставою 1,5 млн гривень - ГенпрокурорPhoto
29 серпня, 12:44 • 32159 перегляди
Після атак українських БПЛА на НПЗ, виробництво бензину в рф скоротилось до 70% від загальної потреби - ЗМІ
29 серпня, 11:00 • 40792 перегляди
Близько чотирьох десятків поїздів ще відстають від графіка, але затримки в дорозі скорочуються
29 серпня, 09:24 • 42863 перегляди
МЗС уточнило: у Непалі після повені розшукують 56 українців
29 серпня, 08:59 • 33862 перегляди
"Боєприпасів поруч із будинками бути не може, будуть висновки" - Зеленський відреагував на удар рф на Київщині і детонацію та показав відеоVideo
29 серпня, 08:32 • 25736 перегляди
Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА
29 серпня, 01:55 • 46717 перегляди
Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
65%
750мм
Популярнi новини
Удар рф по селу Мила на Київщині - Зеленський назвав недбалістю зберігання вибухівкиVideo29 серпня, 12:31 • 5238 перегляди
У Києві чоловіка понад 8 годин тримали в кайданках у ТЦК, били і катували - Лубінець29 серпня, 13:39 • 9568 перегляди
Туреччина більше не є дешевим курортним напрямом для туристів - ЗМІ29 серпня, 14:21 • 5842 перегляди
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом удару рф по складах у Бучанському районі29 серпня, 14:33 • 4542 перегляди
До 8 людей збільшилася кількість постраждалих у столиці від атаки ворожих БПЛА - мер29 серпня, 15:22 • 6404 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 73424 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 70979 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 65476 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 64035 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 63103 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Китай
Непал
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 31114 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 30574 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 83368 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 113139 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 108401 перегляди
Актуальне
The New York Times
The Guardian
Опалення
Шахед-136
МіГ-29

Суд у США заборонив адміністрації Трампа депортувати студентів за критику Ізраїлю

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Суддя Каліфорнії заборонила адміністрації Трампа депортувати іноземних студентів за підтримку палестинців чи критику Ізраїлю. Рішення посилається на Першу й П’яту поправки.

Суд у США заборонив адміністрації Трампа депортувати студентів за критику Ізраїлю

Федеральний суддя у Каліфорнії постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не може використовувати імміграційні правила для депортації іноземних студентів через їхню підтримку палестинців або критику Ізраїлю. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Суддя Ноель Вайз ухвалила рішення на користь студентської газети Стенфордського університету The Stanford Daily, яка заявляла, що іноземні студенти побоюються публічно висловлювати свої погляди через можливу депортацію.

Свобода слова є ілюзорною, якщо ми можемо лише "вільно" висловлювати схвальні думки щодо уряду та його лідерів

– зазначила Вайз.

Суд послався на Першу поправку

Суддя дійшла висновку, що дії федеральної влади порушують гарантовану Конституцією США свободу слова та свободу преси. Вона скасувала частини положень, які федеральний уряд використовував у справах про депортацію, пославшись на порушення Першої та П'ятої поправок.

У рішенні також згадуються дії імміграційної влади США у березні 2025 року проти людей, які підтримували палестинців та виступали проти дій Ізраїлю. Схожого висновку раніше дійшов федеральний суддя в Бостоні, який постановив, що адміністрація Трампа порушила Конституцію, намагаючись депортувати негромадян виключно через їхні політичні погляди.

Трамп програв чергову спробу скасувати вирок у кримінальній справі через президентський імунітет29.08.26, 03:16 • 15232 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки