Суд у США заборонив адміністрації Трампа депортувати студентів за критику Ізраїлю

Федеральний суддя у Каліфорнії постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не може використовувати імміграційні правила для депортації іноземних студентів через їхню підтримку палестинців або критику Ізраїлю. Про це повідомляє AP, пише УНН.

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Суддя Ноель Вайз ухвалила рішення на користь студентської газети Стенфордського університету The Stanford Daily, яка заявляла, що іноземні студенти побоюються публічно висловлювати свої погляди через можливу депортацію.

Свобода слова є ілюзорною, якщо ми можемо лише "вільно" висловлювати схвальні думки щодо уряду та його лідерів – зазначила Вайз.

Суд послався на Першу поправку

Суддя дійшла висновку, що дії федеральної влади порушують гарантовану Конституцією США свободу слова та свободу преси. Вона скасувала частини положень, які федеральний уряд використовував у справах про депортацію, пославшись на порушення Першої та П'ятої поправок.

У рішенні також згадуються дії імміграційної влади США у березні 2025 року проти людей, які підтримували палестинців та виступали проти дій Ізраїлю. Схожого висновку раніше дійшов федеральний суддя в Бостоні, який постановив, що адміністрація Трампа порушила Конституцію, намагаючись депортувати негромадян виключно через їхні політичні погляди.

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