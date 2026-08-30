Суд в США запретил администрации Трампа депортировать студентов за критику Израиля

Федеральный судья в Калифорнии постановила, что администрация президента США Дональда Трампа не может использовать иммиграционные правила для депортации иностранных студентов из-за их поддержки палестинцев или критики Израиля. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Судья Ноэль Уайз вынесла решение в пользу студенческой газеты Стэнфордского университета The Stanford Daily, которая заявляла, что иностранные студенты опасаются публично высказывать свои взгляды из-за возможной депортации.

Свобода слова иллюзорна, если мы можем лишь "свободно" высказывать одобрительные мысли о правительстве и его лидерах – отметила Уайз.

Суд сослался на Первую поправку

Судья пришла к выводу, что действия федеральных властей нарушают гарантированные Конституцией США свободу слова и свободу прессы. Она отменила части положений, которые федеральное правительство использовало в делах о депортации, сославшись на нарушение Первой и Пятой поправок.

В решении также упоминаются действия иммиграционных властей США в марте 2025 года против людей, которые поддерживали палестинцев и выступали против действий Израиля. К аналогичному выводу ранее пришёл федеральный судья в Бостоне, постановивший, что администрация Трампа нарушила Конституцию, пытаясь депортировать неграждан исключительно из-за их политических взглядов.

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