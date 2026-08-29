Трамп проиграл очередную попытку отменить приговор по уголовному делу из-за президентского иммунитета

В России после удара СБУ по «Энгельсу» могло остаться 37 боеспособных Ту-95МС — Defense Express

Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории» между США и Венесуэлой

В результате вражеской атаки на Киевщину есть погибшие, число жертв уточняется — ОВА

"Трагедия в Вишнёвом не стала уроком" — Корецкий отреагировал на пожар с детонацией в Киевской области

АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине

В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео

Эксклюзив

Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления

ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire Point

МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это