Трамп проиграл очередную попытку отменить приговор по уголовному делу из-за президентского иммунитета
Киев • УНН
Судья Элвин Хеллерстайн оставил в силе приговор Трампу по 34 пунктам фальсификации документов. Он заявил, что выплаты Сторми Дэниэлс не были официальным актом.
Федеральный судья в США 28 августа отклонил очередную попытку президента Дональда Трампа добиться отмены обвинительного приговора по 34 пунктам, связанным с фальсификацией деловой документации. Об этом сообщает Axios со ссылкой на решение судьи Элвина Хеллерштейна, пишет УНН.
Детали
Хеллерштейн пришёл к выводу, что аргументы Трампа не были «ни новыми, ни юридически достаточными». Президент пытался использовать решение Верховного суда об иммунитете президентов за официальные действия как основание для пересмотра своего дела.
Не существует никакого способа, чтобы обсуждение выплат за молчание с целью сокрытия отношений президента со Сторми Дэниелс было официальным актом
Почему Трамп пытался перенести дело в федеральный суд
Трампа признали виновным в мае 2024 года по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых записей. По версии обвинения, записи использовались для сокрытия выплаты 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс накануне президентских выборов 2016 года.
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Трамп пытался перенести дело из суда штата в федеральный суд, ссылаясь на президентский иммунитет. Однако Хеллерштейн также постановил, что обращение было подано с опозданием, а обстоятельства дела не относятся к официальным президентским полномочиям.
Юридическая команда Трампа настаивает, что решение Верховного суда об иммунитете и американское законодательство требуют переноса дела в федеральный суд, отмены приговора и прекращения производства. В свою очередь, последнее решение Хеллерштейна оставляет обвинительный приговор в силе.
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