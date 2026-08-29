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Financial Times

Трамп програв чергову спробу скасувати вирок у кримінальній справі через президентський імунітет

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Суддя Елвін Хеллерштейн залишив чинним вирок Трампу за 34 пунктами фальсифікації документів. Він заявив, що виплати Стормі Деніелс не були офіційним актом.

Трамп програв чергову спробу скасувати вирок у кримінальній справі через президентський імунітет

Федеральний суддя у США 28 серпня відхилив чергову спробу президента Дональда Трампа домогтися скасування обвинувального вироку за 34 пунктами щодо фальсифікації ділової документації. Про це повідомляє Axios із посиланням на рішення судді Елвіна Хеллерштейна, пише УНН.

Деталі

Хеллерштейн дійшов висновку, що аргументи Трампа не були "ні новими, ні юридично достатніми". Президент намагався використати рішення Верховного суду про імунітет президентів за офіційні дії як підставу для перегляду своєї справи.

Немає жодного способу, щоб обговорення виплат за мовчання з метою приховування стосунків президента зі Стормі Деніелс було офіційним актом

– зазначив Хеллерштейн у 35-сторінковому рішенні.

Чому Трамп намагався перенести справу до федерального суду

Трампа визнали винним у травні 2024 року за всіма 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділових записів. За версією обвинувачення, записи використовувалися для приховування виплати 130 тисяч доларів Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року.

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Трамп намагався перенести справу зі суду штату до федерального суду, посилаючись на президентський імунітет. Однак Хеллерштейн також постановив, що звернення було подано із запізненням, а обставини справи не належать до офіційних президентських повноважень.

Юридична команда Трампа наполягає, що рішення Верховного суду щодо імунітету та американське законодавство вимагають перенесення справи до федерального суду, скасування вироку та закриття провадження. Натомість останнє рішення Хеллерштейна залишає обвинувальний вирок чинним.

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Степан Гафтко

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