Адміністрація Трампа призупинила записи на візові співбесіди по всьому світу
Київ • УНН
Адміністрація Трампа призупинила записи на візові співбесіди для заявників у всьому світі через глобальне навчання консульських працівників. Заявникам переносять зустрічі, а політика посилення імміграції стикається із судовими перешкодами.
Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила записи на візові співбесіди для заявників з усього світу у межах імміграційної політики уряду США під час другого терміну лідера республіканців у Білому домі, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Речник Державного департаменту США заявив у вівторок, що у всіх посольствах та консульствах США по всьому світу запущено глобальну ініціативу щодо навчання, і що запис на візові послуги буде скориговано з урахуванням навчання.
Трамп розпочав агресивну кампанію з депортації та імміграції, яка включає анулювання віз та грін-карт, а також відхилення заявок з низки причин, таких як політичні погляди та пропалестинські протести проти атаки союзника США Ізраїлю на Газу, пише видання. Він, як зазначається, каже, що така політика спрямована на покращення внутрішньої безпеки.
Ця політика зіткнулася з деякими юридичними перешкодами. У п'ятницю суддя США постановив скасувати політику адміністрації Трампа, яка призупиняла видачу імміграційних віз заявникам з 75 країн, заявивши, що ця політика перевищує встановлені законом повноваження державного секретаря Марко Рубіо.
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Державний департамент не уточнив подробиці щодо навчання та його термінів, окрім того, що "навчання мало на меті допомогти консульським працівникам відсіювати заявників, які вважаються такими, що можуть стати залежними від державних виплат США, та забезпечити "всебічну та послідовну" оцінку заявників на візи.
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Про призупинення записів на візові співбесіди раніше повідомляла Financial Times, яка зазначила, що заявники на імміграційні візи, які проходили співбесіди в посольствах та консульствах США, отримували електронні листи про те, що їхні зустрічі переносяться, і що вони отримають повідомлення про нову дату в майбутньому.
Хоча Трамп у своїй передвиборчій кампанії 2024 року виступав за припинення нелегальної імміграції, його адміністрація також ускладнила легальну імміграцію - наприклад, запровадивши нові та високі збори для заявників на певні робочі візи.