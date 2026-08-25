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США готують анулювання до 200 тисяч віз заявникам на притулок - AP

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Адміністрація Трампа може скасувати до 200 тисяч віз B1 і B2 іноземцям, які подавали або подають заявки на притулок. Рішення готують спільно з Міністерством внутрішньої безпеки.

США готують анулювання до 200 тисяч віз заявникам на притулок - AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати ділові та туристичні візи для до 200 000 іноземців, які подали заявку на отримання статусу біженця у Сполучених Штатах або наразі намагаються його отримати. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Якщо рішення не буде оскаржено або переглянуто, очікується, що в найближчі тижні Державний департамент оголосить про анулювання так званих віз категорій B1 і B2, виданих у період з 2016 по 2026 рік, власники яких подавали або зараз подають прохання про надання притулку, згідно з документами Державного департаменту, отриманими агентством "Асошіейтед Прес", та за словами двох американських чиновників. Цей крок буде здійснено у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки.

Ми координуємо дії з Міністерством внутрішньої безпеки, щоб виявити та анулювати неімміграційні візи іноземців, які прибули до Сполучених Штатів, заявляючи, що є короткостроковими відвідувачами, але потім подають прохання про надання притулку, щоб залишитися тут назавжди

- заявив речник Державного департаменту США Томмі Піготт.

Він відмовився коментувати кількість віз, які можуть бути анульовані, зазначивши, що "оскільки процес триватиме, кількість анулювань залишається змінною і буде здійснюватися на постійній основі".

Додатково

Візи категорії B1, як правило, видаються для ділових поїздок, а візи категорії B2 - для туризму, відвідування родичів або отримання медичної допомоги.

Від осіб, які зараз подають заявки на візи категорій B1 та B2, вимагають підтвердити, що вони не подаватимуть заявку на отримання притулку у Сполучених Штатах, та довести, що мають намір повернутися до своїх країн походження.

За останні 18 місяців Державний департамент анулював близько 175 000 віз особам, яких було засуджено або звинувачено у злочинах - від водіння в стані алкогольного сп’яніння до зґвалтування та грабежу. Також візи анулювали особам, які публічно висловлювалися проти політики США, зокрема на Близькому Сході.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала закріпити збір у розмірі майже 104 тисяч доларів. За нові робочі візи H-1B для висококваліфікованих іноземних працівників.

Євген Устименко

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