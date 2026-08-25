США готують анулювання до 200 тисяч віз заявникам на притулок - AP
Київ • УНН
Адміністрація Трампа може скасувати до 200 тисяч віз B1 і B2 іноземцям, які подавали або подають заявки на притулок. Рішення готують спільно з Міністерством внутрішньої безпеки.
Адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати ділові та туристичні візи для до 200 000 іноземців, які подали заявку на отримання статусу біженця у Сполучених Штатах або наразі намагаються його отримати. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
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Якщо рішення не буде оскаржено або переглянуто, очікується, що в найближчі тижні Державний департамент оголосить про анулювання так званих віз категорій B1 і B2, виданих у період з 2016 по 2026 рік, власники яких подавали або зараз подають прохання про надання притулку, згідно з документами Державного департаменту, отриманими агентством "Асошіейтед Прес", та за словами двох американських чиновників. Цей крок буде здійснено у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки.
Ми координуємо дії з Міністерством внутрішньої безпеки, щоб виявити та анулювати неімміграційні візи іноземців, які прибули до Сполучених Штатів, заявляючи, що є короткостроковими відвідувачами, але потім подають прохання про надання притулку, щоб залишитися тут назавжди
Він відмовився коментувати кількість віз, які можуть бути анульовані, зазначивши, що "оскільки процес триватиме, кількість анулювань залишається змінною і буде здійснюватися на постійній основі".
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Візи категорії B1, як правило, видаються для ділових поїздок, а візи категорії B2 - для туризму, відвідування родичів або отримання медичної допомоги.
Від осіб, які зараз подають заявки на візи категорій B1 та B2, вимагають підтвердити, що вони не подаватимуть заявку на отримання притулку у Сполучених Штатах, та довести, що мають намір повернутися до своїх країн походження.
За останні 18 місяців Державний департамент анулював близько 175 000 віз особам, яких було засуджено або звинувачено у злочинах - від водіння в стані алкогольного сп’яніння до зґвалтування та грабежу. Також візи анулювали особам, які публічно висловлювалися проти політики США, зокрема на Близькому Сході.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала закріпити збір у розмірі майже 104 тисяч доларів. За нові робочі візи H-1B для висококваліфікованих іноземних працівників.