США готовят аннулирование до 200 тысяч виз заявителям на убежище — AP
Киев • УНН
Администрация Трампа может аннулировать до 200 тысяч виз B1 и B2 иностранцам, которые подавали или подают заявления на убежище. Решение готовится совместно с Министерством внутренней безопасности.
Администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать деловые и туристические визы для до 200 000 иностранцев, которые подали заявление на получение статуса беженца в Соединённых Штатах или в настоящее время пытаются его получить. Об этом сообщает Associated Press, передаёт УНН.
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Если решение не будет обжаловано или пересмотрено, ожидается, что в ближайшие недели Государственный департамент объявит об аннулировании так называемых виз категорий B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год, владельцы которых подавали или сейчас подают ходатайства о предоставлении убежища, согласно документам Государственного департамента, полученным агентством "Ассошиэйтед Пресс", и словам двух американских чиновников. Этот шаг будет осуществлён в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности.
Мы координируем действия с Министерством внутренней безопасности, чтобы выявить и аннулировать неиммиграционные визы иностранцев, которые прибыли в Соединённые Штаты, заявляя, что являются краткосрочными посетителями, но затем подают ходатайства о предоставлении убежища, чтобы остаться здесь навсегда
Он отказался комментировать количество виз, которые могут быть аннулированы, отметив, что "поскольку процесс будет продолжаться, количество аннулирований остаётся изменчивым и будет осуществляться на постоянной основе".
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Визы категории B1, как правило, выдаются для деловых поездок, а визы категории B2 - для туризма, посещения родственников или получения медицинской помощи.
От лиц, которые сейчас подают заявки на визы категорий B1 и B2, требуют подтвердить, что они не будут подавать заявку на получение убежища в Соединённых Штатах, и доказать, что намерены вернуться в свои страны происхождения.
За последние 18 месяцев Государственный департамент аннулировал около 175 000 виз лицам, которые были осуждены или обвинены в преступлениях - от вождения в состоянии алкогольного опьянения до изнасилования и грабежа. Также визы аннулировали у лиц, которые публично высказывались против политики США, в частности на Ближнем Востоке.
Напомним
Администрация президента США Дональда Трампа предложила закрепить сбор в размере почти 104 тысяч долларов. За новые рабочие визы H-1B для высококвалифицированных иностранных работников.