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The Washington Post
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Администрация Трампа приостановила запись на визовые собеседования по всему миру

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Администрация Трампа приостановила запись на визовые собеседования для заявителей по всему миру в связи с глобальным обучением консульских сотрудников. Встречи заявителей переносят, а политика ужесточения иммиграции сталкивается с судебными препятствиями.

Администрация Трампа приостановила запись на визовые собеседования по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила запись на визовые собеседования для заявителей со всего мира в рамках иммиграционной политики правительства США во время второго срока лидера республиканцев в Белом доме, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Представитель Государственного департамента США заявил во вторник, что во всех посольствах и консульствах США по всему миру запущена глобальная инициатива по обучению, и что запись на визовые услуги будет скорректирована с учетом обучения.

Трамп начал агрессивную кампанию по депортации и иммиграции, которая включает аннулирование виз и грин-карт, а также отклонение заявлений по ряду причин, таких как политические взгляды и пропалестинские протесты против атаки союзника США Израиля на Газу, пишет издание. Он, как отмечается, говорит, что такая политика направлена на повышение внутренней безопасности.

Эта политика столкнулась с некоторыми юридическими препятствиями. В пятницу судья США постановил отменить политику администрации Трампа, которая приостанавливала выдачу иммиграционных виз заявителям из 75 стран, заявив, что эта политика превышает установленные законом полномочия государственного секретаря Марко Рубио.

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Государственный департамент не уточнил подробности обучения и его сроков, за исключением того, что "обучение было направлено на то, чтобы помочь консульским работникам отсевать заявителей, которые, как считается, могут стать зависимыми от государственных выплат США, и обеспечить "всестороннюю и последовательную" оценку заявителей на визы.

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О приостановке записи на визовые собеседования ранее сообщала Financial Times, которая отметила, что заявители на иммиграционные визы, проходившие собеседования в посольствах и консульствах США, получали электронные письма о том, что их встречи переносятся и что они получат уведомление о новой дате в будущем.

Хотя Трамп в своей предвыборной кампании 2024 года выступал за прекращение нелегальной иммиграции, его администрация также усложнила легальную иммиграцию - например, введя новые и высокие сборы для заявителей на определенные рабочие визы.

Юлия Шрамко

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