США по секретным соглашениям депортировали более 25 тысяч мигрантов в третьи страны — расследование

Соединённые Штаты депортировали более 25 000 человек в соответствии с секретными соглашениями с 35 странами, согласившимися принимать мигрантов, не имеющих никаких связей с этими государствами, говорится в расследовании Forbidden Stories. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), пишет УНН.

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Как отмечает издание, после того как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе 2025 года, Вашингтон начал заключать соглашения с развивающимися странами о приёме мигрантов, которых юридически невозможно отправить обратно в их родные страны.

Как установило расследование Forbidden Stories, администрация США предусмотрела 410 миллионов долларов, которые должны быть непосредственно выплачены странам, принимающим депортированных, или учреждениям ООН для содействия их перемещению.

Согласно данным, собранным Forbidden Stories совместно с консорциумом международных журналистов, по состоянию на 31 августа 2026 года по меньшей мере 25 447 человек уже были депортированы в третьи страны.

Подавляющее большинство — около 20 000 человек — отправили в Мексику. Остальных распределили между 27 другими странами Латинской Америки, Африки и Тихоокеанского региона, а ещё с семью странами соглашения уже были окончательно заключены.

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Условия этих соглашений различаются, в частности в отношении того, граждан каких стран можно депортировать, а также того, могут ли приниматься люди с судимостями.

Расследование AFP, проведённое в начале этого года, установило, что Вашингтон использует запреты на выдачу виз и ограничения в отношении африканских стран, чтобы вынудить их соглашаться на приём депортированных.

Юристы рассказали изданию, что депортированные оказываются в «юридической чёрной дыре»: их удерживают без предъявления обвинений в странах, с которыми они не имеют никаких связей и где у них очень мало прав или их нет вообще.

Forbidden Stories сообщило, что к 49 из 54 африканских стран обращались с предложением принимать депортированных из третьих стран.

По данным Forbidden Stories, большинство переговоров и выплат осуществляло малоизвестное подразделение Государственного департамента США — Управление по вопросам ремиграции (Office of Remigration), созданное в мае 2025 года.

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