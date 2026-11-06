Демократы планируют внести множество законопроектов об ИИ, когда получат контроль над Конгрессом

REUTERS/Manuel Orbegozo

Демократы планируют начать ряд новых законодательных инициатив, направленных на системы искусственного интеллекта и развитие центров обработки данных, когда в январе возьмут под контроль Конгресс США, заявили законодатели, помощники конгрессменов и адвокаты, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Эти планы ознаменуют резкий отход от Конгресса, возглавляемого республиканцами, где законодатели в основном сосредоточивались на продвижении развития ИИ и отказывались принимать законодательство, ограничивающее аспекты этой технологии, в то время как избиратели выступили против стремительного развития центров обработки данных и их значительных потребностей в энергии.

По их словам, демократы планируют внести законопроекты, направленные на защиту потребителей от роста цен на электроэнергию, связанного с центрами обработки данных, требующие независимого тестирования передовых систем ИИ и уточняющие, когда компании, занимающиеся ИИ, могут нести ответственность за вред, причиненный их продукцией.

Любое законодательство столкнется с большими трудностями, пока президент-республиканец Дональд Трамп остается в Белом доме, поскольку он неоднократно отвергал призывы к разработке обязательных правил для технологии ИИ.

В пятницу Трамп заявил, что будет сотрудничать со штатами США, которые "хотят разбогатеть", внедряя ИИ, не предоставив подробностей.

Но законодатели-демократы и внешние активисты заявили, что контроль над комитетами Конгресса предоставит партии платформу для продвижения предложений, получения показаний от лидеров отрасли и укрепления поддержки действий, если системы искусственного интеллекта причинят вред в реальном мире.

Nasdaq 100 рискует потерять почти 2 триллиона долларов — чего опасаются инвесторы после победы демократов

Член Палаты представителей Грег Касар, демократ от Техаса и председатель Прогрессивной фракции Конгресса, уже заявил на этой неделе, что руководителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом, следует вызвать для дачи показаний под присягой.

Ограничения федерального правительства на разработку искусственного интеллекта могут нанести ущерб прибылям отрасли, если они замедлят выпуск новых моделей или побудят компании изменить работу своих инструментов искусственного интеллекта, чтобы решить опасения по поводу того, что их продукты причиняют вред людям.

Акции технологических компаний резко упали в четверг из-за растущих опасений, что новый Конгресс замедлит развитие искусственного интеллекта, а также из-за опасений, что огромные капитальные затраты на разработку искусственного интеллекта не принесут достаточной прибыли.

В пятницу акции продолжили падение как в Европе, так и в Азии после обвала, хотя фьючерсы на Уолл-стрит указывали на незначительный рост Nasdaq позднее в пятницу.