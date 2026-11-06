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Демократи планують внести безліч законопроєктів щодо ШІ, коли отримають контроль над Конгресом

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Демократи планують регулювати ШІ й центри обробки даних після контролю над Конгресом США. Трамп виступає проти обов’язкових правил.

Демократи планують внести безліч законопроєктів щодо ШІ, коли отримають контроль над Конгресом
REUTERS/Manuel Orbegozo

Демократи планують розпочати низку нових законодавчих актів, спрямованих на системи штучного інтелекту та розвиток центрів обробки даних, коли вони візьмуть під контроль Конгрес США у січні, заявили законодавці, помічники конгресменів та адвокати, передає УНН із посиланням на Reuters.

Ці плани ознаменують різкий відхід від Конгресу, очолюваного республіканцями, де законодавці здебільшого зосереджувалися на просуванні розвитку ШІ та відмовлялися приймати законодавство, що обмежує аспекти цієї технології, у той час, коли виборці виступили проти швидкого розвитку центрів обробки даних та їхніх значних потреб у енергії.

За їхніми словами, демократи планують внести законопроекти, спрямовані на захист споживачів від зростання цін на електроенергію, пов'язану з центрами обробки даних, вимагаючи незалежного тестування передових систем ШІ та уточнюючи, коли компанії, що займаються ШІ, можуть нести відповідальність за шкоду, завдану їхньою продукцією.

Будь-яке законодавство зіткнеться з великими труднощами, поки президент-республіканець Дональд Трамп залишається в Білому домі, оскільки він неодноразово відхиляв заклики до написання обов'язкових правил для технології ШІ.

У п'ятницю Трамп заявив, що співпрацюватиме зі штатами США, які "хочуть розбагатіти", впроваджуючи ШІ, не надаючи подробиць.

Але законодавці-демократи та зовнішні активісти заявили, що контроль над комітетами Конгресу надасть партії платформу для просування пропозицій, отримання свідчень від лідерів галузі та зміцнення підтримки дій, якщо системи штучного інтелекту завдадуть шкоди реальному світу.

Nasdaq 100 ризикує втратити майже 2 трильйони доларів - чого побоюються інвестори після перемоги демократів05.11.26, 20:22 • 5574 перегляди

Член Палати представників Грег Касар, демократ з Техасу та голова Прогресивної фракції Конгресу, вже заявив цього тижня, що керівників компаній зі штучного інтелекту слід викликати для дачі свідчень під присягою.

Обмеження федерального уряду на розробку штучного інтелекту можуть зашкодити прибуткам галузі, якщо вони уповільнять випуск нових моделей або спонукатимуть компанії змінити роботу своїх інструментів штучного інтелекту, щоб вирішити побоювання щодо того, що їхні продукти шкодять людям.

Акції технологічних компаній різко впали в четвер через зростаючі побоювання, що новий Конгрес уповільнить розвиток штучного інтелекту, а також через побоювання, що величезні капітальні витрати на розробку штучного інтелекту не принесуть достатньої прибутковості.

У п'ятницю акції продовжили своє падіння як у Європі, так і в Азії після краху, хоча ф'ючерси на Уолл-стріт вказували на незначне зростання Nasdaq пізніше в п'ятницю.

Антоніна Туманова

СвітТехнології
Закони
ШІ (штучний інтелект)
Енергетика
Вибори в США
Електроенергія
Nasdaq
Конгрес США
Reuters
Дональд Трамп
Техас