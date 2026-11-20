Демократы в Техасе планируют усилить контроль над компаниями Маска
Киев • УНН
Новые власти Техаса пересмотрят запуски SpaceX, дата-центр за $24 млрд и возможное слияние с Tesla.
После победы демократов на выборах в Техасе компании Илона Маска могут столкнуться с усиленными проверками. Новое руководство штата планирует пересмотреть условия работы SpaceX, в частности ракетные запуски, строительство центра обработки данных стоимостью $24 млрд и возможное слияние с Tesla. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Будущая губернатор Техаса Джина Хинохоса заявила, что готова сотрудничать с Маском, но на условиях, выгодных для жителей штата.
Мы можем иметь прочные рабочие отношения с Илоном Маском и его компаниями, но они должны строиться на наших условиях
Один из главных вопросов — планы SpaceX увеличить количество ракетных запусков с 25 до 456 в год. Местные жители опасаются негативного влияния на дикую природу, качество воды и расположенные поблизости дома. Кроме того, запуски приводят к закрытию общественного пляжа в Бока-Чика.
Будущий генеральный прокурор штата Натан Джонсон также пообещал проверить возможное слияние SpaceX и Tesla из-за рисков чрезмерной концентрации бизнеса.
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В центре внимания оказался и центр обработки данных стоимостью $24 млрд в Браунсвилле, который SpaceX планирует использовать для развития искусственного интеллекта. Проект также предусматривает строительство газовой электростанции.
Во вторник комиссары округа Камерон проголосовали против продвижения предложения о предоставлении компании налоговых льгот. В случае реализации соглашения SpaceX могла бы сэкономить миллиарды долларов.
Сам Маск после поражения поддержанных им кандидатов-республиканцев выразил оптимизм относительно будущего сотрудничества с новой властью Техаса. В то же время он признал, что чувствует себя "довольно глупо" из-за суммы, потраченной на избирательную кампанию.
По данным издания, Маск потратил почти $500 млн на поддержку кандидатов-республиканцев в Техасе и других штатах, однако многие из них проиграли выборы.
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