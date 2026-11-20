Після перемоги демократів на виборах у Техасі компанії Ілона Маска можуть зіткнутися з посиленими перевірками. Нове керівництво штату планує переглянути умови роботи SpaceX, зокрема ракетні запуски, будівництво центру обробки даних за $24 млрд і можливе злиття з Tesla. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Майбутня губернаторка Техасу Джина Хінохоса заявила, що готова співпрацювати з Маском, але на умовах, вигідних для жителів штату.

Ми можемо мати міцні робочі відносини з Ілоном Маском та його компаніями, але вони мають будуватися на наших умовах - сказала Джина Хінохоса.

Одне з головних питань — плани SpaceX збільшити кількість ракетних запусків із 25 до 456 на рік. Місцеві жителі побоюються негативного впливу на дику природу, якість води та навколишні будинки. Крім того, запуски призводять до закриття громадського пляжу в Бока-Чика.

Майбутній генеральний прокурор штату Натан Джонсон також пообіцяв перевірити можливе злиття SpaceX і Tesla через ризики надмірної концентрації бізнесу.

До Ілона Маска застосовуватимуться ті самі стандарти, що й до всіх інших - заявив Джонсон.

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Під увагою опинився і центр обробки даних вартістю $24 млрд у Браунсвіллі, який SpaceX планує використовувати для розвитку штучного інтелекту. Проєкт передбачає також будівництво газової електростанції.

У вівторок комісари округу Камерон проголосували проти просування пропозиції про надання компанії податкових пільг. У разі реалізації угоди SpaceX могла б заощадити мільярди доларів.

Сам Маск після поразки підтриманих ним кандидатів-республіканців висловив оптимізм щодо майбутньої співпраці з новою владою Техасу. Водночас він визнав, що почувається "досить нерозумно" через суму, витрачену на виборчу кампанію.

За даними видання, Маск витратив майже $500 млн на підтримку кандидатів-республіканців у Техасі та інших штатах, однак багато з них програли вибори.

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