Илон Маск сделал заявление, пытаясь объяснить, что происходит со Starlink и Украиной. Об этом он сказал на саммите DealBook Summit газеты The New York Times в среду, 18 ноября, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

"С самого начала я говорил, что Starlink — это гражданская система, — сказал Маск. — Она не предназначена для использования в наступательных ударах беспилотников, которые убивают людей. Если вы хотите это сделать, вам нужно использовать Starshield, отдельную систему, которая контролируется правительством США. Но не просите меня как частное лицо принимать решения об уничтожении".

Маск также сказал, что "если они хотят сделать что-то, что является наступательным военным действием, это должна быть система Starshield, где решение об уничтожении принимает Министерство войны, возможно, в конечном итоге президент, а не я".

Интервьюер Эндрю Росс Соркин сказал, что Президент Владимир Зеленский называет систему Starshield и утверждает, что именно эту систему замедлили. "Это неправда", — сказал Маск.

Напомним

Ограничения Starshield действуют в Украине уже несколько дней и имеют массовый характер. Пентагон и SpaceX по состоянию на 16 ноября не предоставили объяснений.

Starshield — спутниковая система компании SpaceX, созданная для нужд государственных структур и военных. Она использует технологии Starlink, но ориентирована на защищённую связь и выполнение оборонных задач.

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