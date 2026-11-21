Основатель SpaceX и миллиардер Илон Маск нанял лоббистов, имеющих связи с демократами, чтобы защититься от возможного расследования демократов, связанного с ограничением работы Starlink в Украине. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Детали

Компания Илона Маска SpaceX наняла команду опытных вашингтонских лоббистов, имеющих связи с Демократической партией, в то время как партия готовится взять под контроль Конгресс и усилить контроль над его бизнес-империей - пишет издание.

Законодатели-демократы заявили о намерении расследовать ряд аспектов деловой деятельности Маска и его отношений с правительством, в частности обвинения в том, что SpaceX ненадлежащим образом ограничивала спутниковую связь Украины, вопрос о том, не стал ли Пентагон чрезмерно зависимым от компании, а также потенциальные конфликты интересов, вытекающие из отношений Маска с администрацией Трампа.

На этом фоне недавно обнародованные публичные документы свидетельствуют, что SpaceX привлекла пятерых опытных лоббистов из "Mehlman Consulting" - базирующейся в Вашингтоне двухпартийной фирмы по взаимодействию с правительством, - некоторые из которых имеют тесные связи с законодателями-демократами и бывшими администрациями.

Напомним

Ранее Илон Маск сделал заявление, пытаясь объяснить, что происходит со Starlink и Украиной.

Также УНН сообщал, что после победы демократов на выборах в Техасе компании Илона Маска могут столкнуться с усиленными проверками. Новое руководство штата планирует пересмотреть условия работы SpaceX, в частности ракетные запуски, строительство центра обработки данных стоимостью 24 млрд долларов и возможное слияние с Tesla.