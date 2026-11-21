Засновник SpaceX та мільярдер Ілон Маск найняв лобістів, які мають звʼязки з демократами, аби захиститися від можливого розслідування демократів, яке пов’язане із обмеженням роботи Starlink в Україні. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

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Компанія SpaceX Ілона Маска найняла команду досвідчених лобістів із Вашингтона, які мають зв’язки з Демократичною партією, у той час як партія готується взяти під контроль Конгрес і посилити контроль за його бізнес-імперією - пише видання.

Законодавці-демократи заявили про наміри розслідувати низку аспектів ділової діяльності Маска та його відносин з урядом, зокрема звинувачення в тому, що SpaceX неналежним чином обмежувала супутниковий зв’язок України, питання про те, чи не став Пентагон надмірно залежним від компанії, а також потенційні конфлікти інтересів, що випливають із відносин Маска з адміністрацією Трампа.

На цьому тлі нещодавно оприлюднені публічні документи свідчать, що SpaceX залучила п’ятьох досвідчених лобістів із "Mehlman Consulting" - двопартійної фірми з питань взаємодії з урядом, що базується у Вашингтоні, - декілька з яких мають тісні зв’язки з законодавцями-демократами та колишніми адміністраціями.

Нагадаємо

Раніше Ілон Маск зробив заяву, намагаючись пояснити, що відбувається зі Starlink та Україною.

Також УНН повідомляв, що після перемоги демократів на виборах у Техасі компанії Ілона Маска можуть зіткнутися з посиленими перевірками. Нове керівництво штату планує переглянути умови роботи SpaceX, зокрема ракетні запуски, будівництво центру обробки даних за $24 млрд і можливе злиття з Tesla.