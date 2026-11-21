Власти американского штата Техас заявили, что казнь 70-летнего Рейнальдо Деннеса прошла в соответствии с установленными процедурами, хотя во время смертельной инъекции мужчина кричал от боли и умолял прекратить его страдания. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Департамент уголовного правосудия Техаса, пишет УНН.

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Представительница департамента Аманда Эрнандес подтвердила, что медикам сначала не удалось установить внутривенные катетеры в руки осужденного

В итоге в 18:20 катетер установили в области шеи, а в 18:38 — в левой стопе. Вводить смертельные препараты начали примерно в 18:53.

Мы считаем, что все наши процессы и процедуры были соблюдены, и все выполнено по плану — заявила Эрнандес.

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Духовный наставник осужденного Джефф Худ, который находился рядом с ним в камере, рассказал, что мужчина испытывал чрезвычайные страдания.

По словам священнослужителя, Деннес неоднократно повторял, что процедура проходит неправильно, и жаловался на невыносимую боль.

Несмотря на это, представительница властей подчеркнула, что установка катетеров не имеет временных ограничений, а главное — правильно выполнить процедуру.

В 19:08 медики констатировали смерть Деннеса. С момента его фиксации на каталке прошло 64 минуты.

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