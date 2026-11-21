Влада американського штату Техас заявила, що страта 70-річного Рейнальдо Деннеса відбулася відповідно до встановлених процедур, хоча чоловік під час смертельної ін'єкції кричав від болю та благав припинити його страждання. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Департамент кримінального правосуддя Техасу, пише УНН.

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Речниця департаменту Аманда Ернандес підтвердила, що медики спочатку не змогли встановити внутрішньовенні катетери в руки засудженого

Зрештою о 18:20 катетер встановили в ділянці шиї, а о 18:38 – у лівій стопі. Смертельні препарати почали вводити приблизно о 18:53.

Ми вважаємо, що всі наші процеси та процедури були дотримані, і все виконали за планом – заявила Ернандес.

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Духовний наставник засудженого Джефф Худ, який перебував поруч із ним у камері, розповів, що чоловік зазнавав надзвичайних страждань.

За словами священнослужителя, Деннес неодноразово повторював, що процедура відбувається неправильно, та скаржився на нестерпний біль.

Попри це, представниця влади наголосила, що встановлення катетерів не має часових обмежень, а головне – правильно виконати процедуру.

О 19:08 медики констатували смерть Деннеса. Від моменту його фіксації на каталці минуло 64 хвилини.

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