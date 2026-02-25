$43.260.03
Дипломатка

Куба заявила о вторжении катера под флагом США и расстреле "четырех агрессоров"

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы 25 февраля 2026 года и открыл огонь по кубинским военнослужащим, ранив командира. В результате столкновения погибли "четыре агрессора, шестеро получили ранения".

Куба заявила о вторжении катера под флагом США и расстреле "четырех агрессоров"

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл огонь по кубинским военнослужащим, в результате чего командир кубинского судна получил ранение. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Кубы, передает УНН

Утром 25 февраля 2026 года в кубинских территориальных водах был обнаружен скоростной катер, нарушивший границу. Судно, зарегистрированное во Флориде, США, под регистрационным номером FL7726SH, приблизилось на расстояние 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что когда надводный корабль пограничных войск Министерства внутренних дел с пятью военнослужащими на борту приблизился к судну для идентификации, экипаж скоростного катера, нарушившего границу, открыл огонь по кубинским военнослужащим, в результате чего командир кубинского судна получил ранение.

В результате столкновения на момент составления этого отчета четыре агрессора на иностранном судне были убиты, а шестеро получили ранения. Раненые были эвакуированы и получили медицинскую помощь. Учитывая текущие вызовы, Куба подтверждает свою решимость защищать свои территориальные воды, исходя из принципа, что национальная оборона является фундаментальной опорой кубинского государства в защите его суверенитета и обеспечении стабильности в регионе 

- говорится в сообщении. 

Напомним 

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что Китай, Северная Корея, Иран и Куба помогают россии. Она призвала государства прекратить любую помощь, способствующую продолжению войны.

Павел Башинский

