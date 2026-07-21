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Директор ФБР Кэш Патель планирует осенью посетить Россию

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Москву и Санкт-Петербург 14-15 октября. Визит готовят на фоне напряженных отношений между США и Россией.

Директор ФБР Кэш Патель планирует осенью посетить Россию

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель планирует осенью совершить визит в Россию, который может состояться в середине октября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с планами, пишет УНН.

Детали

По данным издания, предварительно поездка запланирована на 14-15 октября. Патель намерен посетить Москву и Санкт-Петербург. Вероятной принимающей стороной станет Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

На данный момент неизвестно, предусматривает ли программа визита встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным или другими высокопоставленными лицами российской власти. Также не раскрывается повестка дня возможных переговоров. Politico отмечает, что планы поездки остаются предварительными и могут измениться.

Визит готовят на фоне напряженных отношений между США и Россией

Как отмечает Politico, возможный визит происходит на фоне отсутствия прогресса в переговорах между Вашингтоном и Москвой по прекращению войны в Украине, а также призывов американских законодателей усилить санкции против России.

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Издание напоминает, что Кэш Патель является давним критиком расследования о возможных связях предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией в 2016 году, называя его "мистификацией Russiagate". До назначения директором ФБР он работал в Комитете по разведке Палаты представителей США и Совете национальной безопасности.

По информации Politico, последним директором ФБР, который, как известно, посещал Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Впоследствии именно он возглавил специальное расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года.

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Степан Гафтко

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