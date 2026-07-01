Администрация Трампа хочет создать единую базу шпионов и потенциальных агентов, ЦРУ и ФБР выступают против – NYT

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает идею создания единой базы данных шпионов и потенциальных агентов, однако инициатива встретила сопротивление со стороны Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По информации издания, в последние месяцы с требованием создать такую базу выступает аппарат Национальной разведки США. В то же время в ЦРУ и ФБР скептически относятся к этой идее.

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В настоящее время представители ведомств не могут прийти к согласию даже по базовым вопросам, в частности, как формировать такую базу, кого именно в нее включать и каким образом обеспечить ее хранение и защиту.

В спецслужбах опасаются рисков для операций

По словам собеседников The New York Times, часть американских чиновников считает, что создание единой базы может поставить под угрозу действующие разведывательные операции и уголовные расследования.

В то же время сторонники инициативы убеждены, что централизованная база данных позволит американским властям отслеживать подозреваемых в режиме реального времени и улучшит координацию между различными спецслужбами.

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